Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 23:14

Жильё только без хвоста: владельцам питомцев всё труднее снять квартиру в России

Квартиры с животными: почему арендаторы с питомцами в России не желанные гости

Найти подходящую квартиру для аренды с домашним животным по-прежнему непросто. Как показало недавнее исследование, в крупных российских городах — Самаре, Тюмени, Омске и Волгограде — лишь около 10% предложений на рынке жилья допускают проживание с питомцами.

Почему арендодатели не хотят сдавать квартиры с животными

Основные причины отказов остаются прежними. Владельцы жилья опасаются, что животные:

  • испортят мебель или напольные покрытия;

  • оставят запах, который сложно вывести;

  • вызовут аллергическую реакцию у хозяев при последующем возвращении квартиры.

"Чаще всего собственники боятся запаха, шерсти и порчи имущества. Даже хорошо воспитанные питомцы для арендодателей — потенциальный риск", — поясняют аналитики рынка недвижимости.

По их данным, около 80% объявлений о сдаче квартир содержат пометку "без животных".

Дети тоже под запретом

Интересно, что следующая по частоте причина отказа — наличие маленьких детей. Согласно исследованию, примерно 70% объявлений также включают ограничения для семей с детьми.

Таким образом, на рынке аренды складывается ситуация, когда наиболее уязвимыми категориями арендаторов становятся именно семьи и владельцы домашних животных.

"Собственники всё чаще указывают предпочтения — семейные пары без детей или одиночные арендаторы", — отмечают эксперты.

Где сложнее всего арендовать жильё с питомцем

Город Доля pet-friendly квартир Особенности рынка
Самара 10% Высокая конкуренция и старый жилфонд
Тюмень 9% Активное новостроение, но строгие условия аренды
Омск 8% Низкий уровень pet-friendly предложений
Волгоград 10% Много старых квартир без ремонта, где опасаются животных

Для сравнения: в Москве и Санкт-Петербурге доля объявлений, разрешающих проживание с животными, достигает 20-25%, особенно в бизнес-классе и современных апартаментах.

Почему ограничений становится больше

Рост числа отказов связан не только с предубеждениями, но и с негативным опытом собственников. Некоторые арендодатели сталкивались с разрушенной мебелью, запахами или жалобами соседей, после чего предпочитают подстраховаться.

Свою роль играет и отсутствие правового регулирования. В России договор аренды почти всегда составляется в пользу собственника, а убытки, связанные с животными, сложно доказать и возместить.

"Арендаторы с питомцами — это категория, требующая доверия. Но на рынке жилья доверие всё чаще заменяется жёсткими фильтрами и ограничениями", — комментируют эксперты.

Что могут сделать арендаторы

Чтобы повысить шансы найти подходящее жильё, специалисты советуют:

  1. Предлагать дополнительный депозит за возможные повреждения имущества.

  2. Показывать фото питомца и указывать, что животное воспитанное, чистоплотное и не оставляется дома надолго.

  3. Составлять договор с пунктом о животных, где прописаны условия ответственности.

  4. Рассматривать долгосрочную аренду, которая обычно вызывает больше доверия у владельцев жилья.

Тенденции рынка

Аналитики отмечают, что в крупных городах постепенно появляются первые pet-friendly комплексы, где разрешено проживание с животными и оборудованы выгульные зоны. Такие проекты особенно популярны у молодых семей и специалистов, работающих удалённо.

Хотя пока доля таких квартир невелика, спрос на них стабильно растёт. По прогнозам экспертов, в течение ближайших лет количество pet-friendly объявлений может увеличиться на 15-20%, особенно в новых домах комфорт-класса.

