Жильё только без хвоста: владельцам питомцев всё труднее снять квартиру в России
Найти подходящую квартиру для аренды с домашним животным по-прежнему непросто. Как показало недавнее исследование, в крупных российских городах — Самаре, Тюмени, Омске и Волгограде — лишь около 10% предложений на рынке жилья допускают проживание с питомцами.
Почему арендодатели не хотят сдавать квартиры с животными
Основные причины отказов остаются прежними. Владельцы жилья опасаются, что животные:
-
испортят мебель или напольные покрытия;
-
оставят запах, который сложно вывести;
-
вызовут аллергическую реакцию у хозяев при последующем возвращении квартиры.
"Чаще всего собственники боятся запаха, шерсти и порчи имущества. Даже хорошо воспитанные питомцы для арендодателей — потенциальный риск", — поясняют аналитики рынка недвижимости.
По их данным, около 80% объявлений о сдаче квартир содержат пометку "без животных".
Дети тоже под запретом
Интересно, что следующая по частоте причина отказа — наличие маленьких детей. Согласно исследованию, примерно 70% объявлений также включают ограничения для семей с детьми.
Таким образом, на рынке аренды складывается ситуация, когда наиболее уязвимыми категориями арендаторов становятся именно семьи и владельцы домашних животных.
"Собственники всё чаще указывают предпочтения — семейные пары без детей или одиночные арендаторы", — отмечают эксперты.
Где сложнее всего арендовать жильё с питомцем
|Город
|Доля pet-friendly квартир
|Особенности рынка
|Самара
|10%
|Высокая конкуренция и старый жилфонд
|Тюмень
|9%
|Активное новостроение, но строгие условия аренды
|Омск
|8%
|Низкий уровень pet-friendly предложений
|Волгоград
|10%
|Много старых квартир без ремонта, где опасаются животных
Для сравнения: в Москве и Санкт-Петербурге доля объявлений, разрешающих проживание с животными, достигает 20-25%, особенно в бизнес-классе и современных апартаментах.
Почему ограничений становится больше
Рост числа отказов связан не только с предубеждениями, но и с негативным опытом собственников. Некоторые арендодатели сталкивались с разрушенной мебелью, запахами или жалобами соседей, после чего предпочитают подстраховаться.
Свою роль играет и отсутствие правового регулирования. В России договор аренды почти всегда составляется в пользу собственника, а убытки, связанные с животными, сложно доказать и возместить.
"Арендаторы с питомцами — это категория, требующая доверия. Но на рынке жилья доверие всё чаще заменяется жёсткими фильтрами и ограничениями", — комментируют эксперты.
Что могут сделать арендаторы
Чтобы повысить шансы найти подходящее жильё, специалисты советуют:
-
Предлагать дополнительный депозит за возможные повреждения имущества.
-
Показывать фото питомца и указывать, что животное воспитанное, чистоплотное и не оставляется дома надолго.
-
Составлять договор с пунктом о животных, где прописаны условия ответственности.
-
Рассматривать долгосрочную аренду, которая обычно вызывает больше доверия у владельцев жилья.
Тенденции рынка
Аналитики отмечают, что в крупных городах постепенно появляются первые pet-friendly комплексы, где разрешено проживание с животными и оборудованы выгульные зоны. Такие проекты особенно популярны у молодых семей и специалистов, работающих удалённо.
Хотя пока доля таких квартир невелика, спрос на них стабильно растёт. По прогнозам экспертов, в течение ближайших лет количество pet-friendly объявлений может увеличиться на 15-20%, особенно в новых домах комфорт-класса.
