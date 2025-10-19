Жильё только без хвоста: владельцам питомцев всё труднее снять квартиру в России

Город Доля pet-friendly квартир Особенности рынка Самара 10% Высокая конкуренция и старый жилфонд Тюмень 9% Активное новостроение, но строгие условия аренды Омск 8% Низкий уровень pet-friendly предложений Волгоград 10% Много старых квартир без ремонта, где опасаются животных

Для сравнения: в Москве и Санкт-Петербурге доля объявлений, разрешающих проживание с животными, достигает 20-25%, особенно в бизнес-классе и современных апартаментах.

Почему ограничений становится больше

Рост числа отказов связан не только с предубеждениями, но и с негативным опытом собственников. Некоторые арендодатели сталкивались с разрушенной мебелью, запахами или жалобами соседей, после чего предпочитают подстраховаться.

Свою роль играет и отсутствие правового регулирования. В России договор аренды почти всегда составляется в пользу собственника, а убытки, связанные с животными, сложно доказать и возместить.

"Арендаторы с питомцами — это категория, требующая доверия. Но на рынке жилья доверие всё чаще заменяется жёсткими фильтрами и ограничениями", — комментируют эксперты.

Что могут сделать арендаторы

Чтобы повысить шансы найти подходящее жильё, специалисты советуют:

Предлагать дополнительный депозит за возможные повреждения имущества. Показывать фото питомца и указывать, что животное воспитанное, чистоплотное и не оставляется дома надолго. Составлять договор с пунктом о животных, где прописаны условия ответственности. Рассматривать долгосрочную аренду, которая обычно вызывает больше доверия у владельцев жилья.

Тенденции рынка

Аналитики отмечают, что в крупных городах постепенно появляются первые pet-friendly комплексы, где разрешено проживание с животными и оборудованы выгульные зоны. Такие проекты особенно популярны у молодых семей и специалистов, работающих удалённо.

Хотя пока доля таких квартир невелика, спрос на них стабильно растёт. По прогнозам экспертов, в течение ближайших лет количество pet-friendly объявлений может увеличиться на 15-20%, особенно в новых домах комфорт-класса.