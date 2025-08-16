Почему правильное хранение корма в доме продлевает жизнь питомцу

Корм для питомцев — не просто еда, а источник всех необходимых питательных веществ. Нарушение условий хранения может привести к потере вкуса, запаха, а иногда и к появлению плесени или бактерий, опасных для здоровья животного.

Правила хранения сухого корма

Держите в герметичных контейнерах, чтобы избежать попадания влаги и насекомых.

Не пересыпайте в ненадёжные пакеты — используйте пластиковые или металлические ёмкости с крышкой.

Храните в прохладном, сухом месте, вдали от солнечных лучей.

Сохраняйте оригинальную упаковку внутри контейнера — на ней есть срок годности и состав.

Правила хранения влажного корма

Открытые банки или паучи храните в холодильнике не более 2-3 дней.

Перекладывайте корм в стеклянную или пластиковую посуду с крышкой.

Перед подачей доводите до комнатной температуры.

Распространённые ошибки

Хранение рядом с бытовой химией — запахи могут впитаться.

Слишком тёплое место (рядом с плитой, батареей).

Оставленный открытым корм — теряет свежесть и привлекает насекомых.

Покупка больших объёмов без учёта скорости потребления.

Удобство и гигиена

Лучше выделить отдельную полку или контейнер для корма и аксессуаров (мерных ложек, мисок), чтобы всё было под рукой и в чистоте.