Кошка и собака едят из разных мисок
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована вчера в 23:25

Эксперт рассказал, какие добавки в кормах могут навредить питомцам

Дешёвые корма на основе кукурузы и сои вредны для животных

Корм для питомца — не просто повседневная еда, а важная часть его здоровья и долголетия. Однако далеко не все ингредиенты, которые производители используют для удешевления или увеличения срока хранения продукции, безопасны.

Консерванты под запретом за рубежом

Директор фонда охраны качества питания и упаковки "Закон и здоровье" Григорий Балагуров рассказал, что особую настороженность должны вызывать консерванты. В кормах часто встречаются антиоксиданты BHA (E320) и BHT (E321). Эти вещества помогают сохранять цвет и предотвращают окисление жиров, но в Японии и ряде стран ЕС они уже запрещены из-за исследований, которые связывают их с риском развития онкологических заболеваний. Аналогичная ситуация и с этоксихином (E324), который применяют в рыбных кормах.

Усилители вкуса и "обманчивый" белок

Не меньшую угрозу таят усилители вкуса и ароматизаторы, например гидролизат животного белка.
"Предрасщепленные белки перевариваются очень быстро, что приводит к скачкам глюкозы в крови и постоянному чувству голода, а это в свою очередь чревато перееданиями и рисками ожирения у животного", — отметил Балагуров в беседе с "Лентой.ру".

Если же такие добавки изготовлены из сырья низкого качества или прошли химическую обработку, список возможных проблем значительно расширяется.

Опасность дешёвых компонентов

Дешёвые корма нередко производят на основе кукурузы или сои. Несмотря на их доступность, животным такие ингредиенты плохо подходят — они вызывают аллергические реакции и тяжело перевариваются. Более того, в растительном сырье могут сохраняться следы пестицидов. В результате питомцы получают микродозы токсинов, которые постепенно накапливаются в организме.

Дрожжи: лишние и бесполезные

Ещё один спорный ингредиент — дрожжи. Питательной ценности в них практически нет, зато риск аллергии или проблем с ЖКТ остаётся высоким.

