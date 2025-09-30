Аптечка для питомца стоит дешевле игрушки, но однажды именно она спасёт ему жизнь

Домашние животные, как и люди, могут неожиданно заболеть или получить травму. В таких случаях важно, чтобы у хозяина была готовая аптечка с базовыми средствами первой помощи. Заведующая Красногвардейской ветклиникой Вера Земская рассказала, какие препараты стоит держать под рукой и во сколько обойдётся минимальный набор.

"Собирая аптечку для питомца, можно начать с обычных 'человеческих' лекарств. Использовать такие препараты можно только по назначению врача, потому что именно специалист подберет точную дозировку и длительность курса", — пояснила Земская.

По её словам, базовый комплект обойдётся примерно в 1,5 тыс. рублей.

Что должно быть в аптечке питомца

Средства от расстройства желудка. Они помогают остановить диарею и предотвратить обезвоживание. Препараты для восстановления водного баланса. Особенно полезны при поносах и рвоте. Сорбенты. Используются при отравлениях. Слабительные. Помогают при запорах. Антигистаминные. Нужны на случай аллергии. Спазмолитики. Снимают спазмы и боли. Обезболивающие и успокоительные для животных. Подбираются строго по назначению врача.

Земская подчеркнула: виды и дозировки многих препаратов зависят от веса, возраста и состояния питомца, поэтому подбирать лекарства лучше после консультации с ветеринаром.

Таблица: аптечка питомца — базовый набор