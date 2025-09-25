Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кошка и кошачья мята
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 23:35

От порезов до отравлений: какие лекарства нужны питомцу дома

Эксперты напомнили, что нельзя использовать йод и зелёнку для обработки ран у животных

Домашняя аптечка нужна не только людям, но и питомцам. Её содержимое помогает оказать первую помощь до визита к ветеринару и облегчить состояние животного в экстренных ситуациях. Чтобы быть готовым к любым непредвиденным случаям, важно собрать базовый набор средств и приборов.

Домашний травмпункт

Для обработки ран обязательно должны быть стерильные бинты, марлевые салфетки, ватные диски и тампоны, лейкопластырь и фиксирующий ветеринарный бинт. Такой набор поможет при ссадинах, порезах или повреждении лап.

Использовать человеческие антисептики, такие как йод или зелёнка, нельзя — они могут вызвать химический ожог. Для питомцев подойдут хлоргексидин, мирамистин или физраствор: они не щиплют и не раздражают кожу.

Полезно иметь и специальные препараты, например гемостатическую пудру для остановки крови при обрезке когтей.

Базовые препараты

В аптечке питомца должны быть средства для помощи при расстройствах желудочно-кишечного тракта:

  • сорбенты - при отравлениях, тошноте и диарее;

  • слабительные - на случай запоров;

  • регидратационные растворы - для профилактики обезвоживания.

Также стоит включить успокаивающие ветеринарные препараты, которые применяют при стрессе, поездках и визитах к врачу.

Не лишними будут:

  • антигистаминные — для купирования аллергической реакции;

  • обезболивающие — при острой боли;

  • спазмолитики — для снятия спазмов гладкой мускулатуры.

Но важно помнить: любые лекарства и их дозировки нужно согласовывать с ветеринаром, так как для каждого животного они подбираются индивидуально.

Защита от паразитов

Регулярная обработка — залог здоровья питомца.

  • антигельминтные препараты применяются раз в три месяца;

  • средства от клещей и блох — ежемесячно в тёплый сезон (с марта по ноябрь).

Человеческие противопаразитарные препараты использовать нельзя: они могут быть токсичны для животных. Подобрать подходящее средство поможет ветеринар.

Полезные приборы

Чтобы аптечка была полной, стоит включить не только лекарства, но и специальные устройства:

  • личный электронный термометр - безопаснее ртутного, измеряют температуру ректально;

  • клещеудалитель - удобное приспособление для аккуратного извлечения паразита;

  • таблеткодаватель - поможет дать лекарство питомцу, если он отказывается его принимать.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Использование йода или зелёнки → ожог кожи → обработка хлоргексидином или физраствором.

  • Самовольная дача человеческих лекарств → риск отравления → только ветеринарные препараты.

  • Отсутствие обработки от паразитов → глисты, укусы клещей → регулярная профилактика.

А что если…

Питомец плохо переносит лекарства? В этом случае стоит заранее обсудить с врачом формы препаратов (например, капли или суспензию вместо таблеток) и освоить использование таблеткодавателя.

Сравнение обязательных средств

Категория Для чего нужна Примеры
Антисептики Обработка ран Хлоргексидин, мирамистин, физраствор
ЖКТ При отравлениях, запорах Сорбенты, слабительные, регидратация
Успокоительные При стрессе и поездках Ветеринарные седативные
Аллергия и боль Купирование реакций и спазмов Антигистаминные, обезболивающие
Паразиты Профилактика Противоглистные, капли от блох и клещей
Приборы Измерение, помощь в лечении Термометр, клещеудалитель, таблеткодаватель

FAQ

Можно ли использовать человеческий термометр для питомца?
Да, но лучше иметь отдельный электронный, чтобы избежать ошибок и сохранить гигиену.

Как часто нужно давать препараты от глистов?
Раз в три месяца, независимо от того, выходит ли питомец на улицу.

Что делать, если собака или кошка поцарапались?
Обработать рану хлоргексидином, наложить повязку и при необходимости обратиться к врачу.

