Почему выделения из глаз у питомца могут быть признаком болезни
Здоровье глаз у домашних животных напрямую зависит от внимания владельцев. Многие болезни можно предупредить, если вовремя заметить первые изменения. Ветеринарные специалисты Минсельхозпрода Подмосковья рассказали, на какие признаки нужно обращать внимание.
Норма и тревожные симптомы
У здоровой кошки или собаки выделения из глаз минимальны — по размеру они не больше зёрнышка гречки. Их оттенок может быть серым, белым или коричневым. Это естественный процесс самоочищения глаз от пыли и мелких частиц.
Но если выделений становится слишком много, особенно с примесью гноя или мутной слизи, это повод немедленно показать питомца врачу.
Поведение как сигнал
Проблемы можно заподозрить по ряду признаков:
-
частое моргание;
-
трение глаз лапой;
-
светобоязнь;
-
беспокойство и другие проявления дискомфорта.
Также тревожным сигналом является изменение цвета слизистой оболочки или появление белесых пятен на роговице и хрусталике.
Почему нельзя откладывать визит
Большинство глазных болезней хорошо поддаются лечению, если их выявить на ранних стадиях. Однако некоторые состояния требуют экстренного вмешательства. Среди них — поражение сетчатки или диабетическая катаракта, при которых возможно быстрое снижение зрения вплоть до полной его потери.
В таких случаях терапия должна быть комплексной: важно лечить не только глаза, но и весь организм животного.
Вывод
Владельцам стоит регулярно осматривать глаза питомцев, обращать внимание на выделения и поведение. Ранняя диагностика помогает сохранить зрение и общее здоровье.
