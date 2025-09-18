Почему выделения из глаз у питомца могут быть признаком болезни

Здоровье глаз у домашних животных напрямую зависит от внимания владельцев. Многие болезни можно предупредить, если вовремя заметить первые изменения. Ветеринарные специалисты Минсельхозпрода Подмосковья рассказали, на какие признаки нужно обращать внимание.

Норма и тревожные симптомы

У здоровой кошки или собаки выделения из глаз минимальны — по размеру они не больше зёрнышка гречки. Их оттенок может быть серым, белым или коричневым. Это естественный процесс самоочищения глаз от пыли и мелких частиц.

Но если выделений становится слишком много, особенно с примесью гноя или мутной слизи, это повод немедленно показать питомца врачу.

Поведение как сигнал

Проблемы можно заподозрить по ряду признаков:

частое моргание;

трение глаз лапой;

светобоязнь;

беспокойство и другие проявления дискомфорта.

Также тревожным сигналом является изменение цвета слизистой оболочки или появление белесых пятен на роговице и хрусталике.

Почему нельзя откладывать визит

Большинство глазных болезней хорошо поддаются лечению, если их выявить на ранних стадиях. Однако некоторые состояния требуют экстренного вмешательства. Среди них — поражение сетчатки или диабетическая катаракта, при которых возможно быстрое снижение зрения вплоть до полной его потери.

В таких случаях терапия должна быть комплексной: важно лечить не только глаза, но и весь организм животного.

Вывод

Владельцам стоит регулярно осматривать глаза питомцев, обращать внимание на выделения и поведение. Ранняя диагностика помогает сохранить зрение и общее здоровье.