Слёзы, закон и память: что делать, если умер домашний питомец

Потеря домашнего животного — одно из самых тяжёлых испытаний для владельца. Ведь питомцы становятся членами семьи, а расставание с ними всегда вызывает боль и растерянность. Что делать в такой момент, где можно похоронить животное по закону и как пережить утрату, рассказала барнаульский ветеринар Наталья Барило.

Почему нельзя хоронить питомцев в земле

"По закону захоронение домашних животных в земле запрещено, поскольку нарушает санитарно-эпидемиологические нормы и может стать источником опасных инфекционных заболеваний", — пояснила ветеринар Наталья Барило.

Захоронение в лесу, на даче или во дворе не только противозаконно, но и опасно для окружающей среды. Разлагающиеся ткани могут загрязнить почву и воду, привлечь диких животных и распространить инфекции.

Поэтому владельцам предлагаются легальные и безопасные варианты прощания - утилизация или кремация, проводимые с соблюдением санитарных правил.

Куда отвезти тело животного

Самый доступный вариант — обратиться в Алтайское управление ветеринарии по адресу ул. Шевченко, 158. Здесь проводят утилизацию и кремацию животных в соответствии с санитарными требованиями. Процедура не индивидуальная, поэтому прах не возвращается владельцу.

Стоимость услуги зависит от веса питомца:

до 5 кг - 295 рублей;

до 10 кг - 386 рублей;

свыше 10 кг — по 20 рублей за каждый килограмм.

Здесь принимают как кошек и собак, так и мелких домашних животных. Перед поездкой рекомендуется позвонить и уточнить режим работы, а также подготовить переноску или коробку с плотной крышкой.

Индивидуальная кремация: память, которая остаётся

Для тех, кто хочет сохранить память о питомце, в Барнауле работает крематорий по адресу ул. Космонавтов, 64.

"Животное кремируют в день обращения, а вся процедура занимает не более трёх часов", — рассказала эксперт.

В отличие от коллективной утилизации, индивидуальная кремация позволяет владельцу получить прах животного. Его можно захоронить, развеять в значимом месте или хранить в специальной урне.

Стоимость процедуры зависит от веса питомца:

от 3000 рублей (животные весом до 10 кг);

до 6500 рублей (для крупных собак и кошек).

Дополнительно урна для праха обойдётся в 700-800 рублей.

Важно помнить: самостоятельно сжигать тело питомца категорически запрещено, поскольку это нарушает нормы пожарной безопасности и санитарные требования.

Таблица "Сравнение способов прощания"