Слёзы, закон и память: что делать, если умер домашний питомец
Потеря домашнего животного — одно из самых тяжёлых испытаний для владельца. Ведь питомцы становятся членами семьи, а расставание с ними всегда вызывает боль и растерянность. Что делать в такой момент, где можно похоронить животное по закону и как пережить утрату, рассказала барнаульский ветеринар Наталья Барило.
Почему нельзя хоронить питомцев в земле
"По закону захоронение домашних животных в земле запрещено, поскольку нарушает санитарно-эпидемиологические нормы и может стать источником опасных инфекционных заболеваний", — пояснила ветеринар Наталья Барило.
Захоронение в лесу, на даче или во дворе не только противозаконно, но и опасно для окружающей среды. Разлагающиеся ткани могут загрязнить почву и воду, привлечь диких животных и распространить инфекции.
Поэтому владельцам предлагаются легальные и безопасные варианты прощания - утилизация или кремация, проводимые с соблюдением санитарных правил.
Куда отвезти тело животного
Самый доступный вариант — обратиться в Алтайское управление ветеринарии по адресу ул. Шевченко, 158. Здесь проводят утилизацию и кремацию животных в соответствии с санитарными требованиями. Процедура не индивидуальная, поэтому прах не возвращается владельцу.
Стоимость услуги зависит от веса питомца:
-
до 5 кг - 295 рублей;
-
до 10 кг - 386 рублей;
-
свыше 10 кг — по 20 рублей за каждый килограмм.
Здесь принимают как кошек и собак, так и мелких домашних животных. Перед поездкой рекомендуется позвонить и уточнить режим работы, а также подготовить переноску или коробку с плотной крышкой.
Индивидуальная кремация: память, которая остаётся
Для тех, кто хочет сохранить память о питомце, в Барнауле работает крематорий по адресу ул. Космонавтов, 64.
"Животное кремируют в день обращения, а вся процедура занимает не более трёх часов", — рассказала эксперт.
В отличие от коллективной утилизации, индивидуальная кремация позволяет владельцу получить прах животного. Его можно захоронить, развеять в значимом месте или хранить в специальной урне.
Стоимость процедуры зависит от веса питомца:
-
от 3000 рублей (животные весом до 10 кг);
-
до 6500 рублей (для крупных собак и кошек).
Дополнительно урна для праха обойдётся в 700-800 рублей.
Важно помнить: самостоятельно сжигать тело питомца категорически запрещено, поскольку это нарушает нормы пожарной безопасности и санитарные требования.
Таблица "Сравнение способов прощания"
|Способ
|Где проводится
|Стоимость
|Возврат праха
|Особенности
|Утилизация в управлении ветеринарии
|Ул. Шевченко, 158
|От 295 руб.
|Нет
|Быстро и недорого, но без индивидуальности
|Индивидуальная кремация
|Ул. Космонавтов, 64
|3000-6500 руб.
|Да
|Прах возвращают владельцу, возможна урна
Как справиться с потерей питомца
"Прощание с животным всегда тяжёлый процесс, но отношение к нему зависит от того, насколько сильно вы любили питомца", — отметила Наталья Барило.
Горе от утраты нельзя недооценивать. Для многих людей питомец — это источник ежедневной радости, тепла и эмоциональной поддержки. После его ухода важно позволить себе прожить чувства, а не подавлять их.
Советы ветеринара
-
Не замыкайтесь в себе. Говорите с близкими, делитесь воспоминаниями, пересматривайте фото.
-
Дайте себе время. Каждый переживает потерю по-своему — кому-то нужно несколько дней, кому-то недели.
-
Создайте память. Можно посадить дерево, сделать рамку с фотографией или сохранить след лапы — это помогает сохранить связь.
-
При необходимости обратитесь к специалисту. Если грусть не уходит, не стесняйтесь поговорить с психологом.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: захоронить питомца на участке.
→ Последствие: нарушение закона и риск заражения.
→ Альтернатива: кремация в ветеринарной службе или специализированном центре.
• Ошибка: отложить прощание.
→ Последствие: ухудшение эмоционального состояния.
→ Альтернатива: принять решение сразу, чтобы процесс был осознанным и спокойным.
• Ошибка: думать, что грустить — это слабость.
→ Последствие: накопленные эмоции и стресс.
→ Альтернатива: разрешить себе горевать и делиться чувствами.
А что если…
А что если вы не готовы к кремации сразу? В этом случае тело можно временно хранить в морозильной камере или холодильной установке до принятия решения.
А что если хочется проститься красиво? Некоторые питомцевладельцы устраивают небольшую церемонию — зажигают свечу, ставят цветы, читают короткое письмо своему другу. Это помогает смириться с утратой.
А что если завести нового питомца? Психологи советуют не торопиться: дайте себе восстановиться, чтобы любовь к новому животному не стала заменой утраченной.
FAQ
Можно ли захоронить питомца на кладбище для животных?
В Барнауле специализированного кладбища для животных пока нет, поэтому допустимые варианты — ветеринарная утилизация или кремация.
Когда лучше проводить кремацию?
Желательно в день обращения. Если нет возможности — тело можно временно хранить в прохладном месте.
Можно ли присутствовать при кремации?
Да, в некоторых случаях владельцам разрешают присутствовать при индивидуальной процедуре по предварительной договорённости.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru