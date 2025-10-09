Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:20

Слёзы, закон и память: что делать, если умер домашний питомец

Ветеринар из Барнаула рассказала о стоимости утилизации и кремации питомцев

Потеря домашнего животного — одно из самых тяжёлых испытаний для владельца. Ведь питомцы становятся членами семьи, а расставание с ними всегда вызывает боль и растерянность. Что делать в такой момент, где можно похоронить животное по закону и как пережить утрату, рассказала барнаульский ветеринар Наталья Барило.

Почему нельзя хоронить питомцев в земле

"По закону захоронение домашних животных в земле запрещено, поскольку нарушает санитарно-эпидемиологические нормы и может стать источником опасных инфекционных заболеваний", — пояснила ветеринар Наталья Барило.

Захоронение в лесу, на даче или во дворе не только противозаконно, но и опасно для окружающей среды. Разлагающиеся ткани могут загрязнить почву и воду, привлечь диких животных и распространить инфекции.

Поэтому владельцам предлагаются легальные и безопасные варианты прощания - утилизация или кремация, проводимые с соблюдением санитарных правил.

Куда отвезти тело животного

Самый доступный вариант — обратиться в Алтайское управление ветеринарии по адресу ул. Шевченко, 158. Здесь проводят утилизацию и кремацию животных в соответствии с санитарными требованиями. Процедура не индивидуальная, поэтому прах не возвращается владельцу.

Стоимость услуги зависит от веса питомца:

  • до 5 кг - 295 рублей;

  • до 10 кг - 386 рублей;

  • свыше 10 кг — по 20 рублей за каждый килограмм.

Здесь принимают как кошек и собак, так и мелких домашних животных. Перед поездкой рекомендуется позвонить и уточнить режим работы, а также подготовить переноску или коробку с плотной крышкой.

Индивидуальная кремация: память, которая остаётся

Для тех, кто хочет сохранить память о питомце, в Барнауле работает крематорий по адресу ул. Космонавтов, 64.

"Животное кремируют в день обращения, а вся процедура занимает не более трёх часов", — рассказала эксперт.

В отличие от коллективной утилизации, индивидуальная кремация позволяет владельцу получить прах животного. Его можно захоронить, развеять в значимом месте или хранить в специальной урне.

Стоимость процедуры зависит от веса питомца:

  • от 3000 рублей (животные весом до 10 кг);

  • до 6500 рублей (для крупных собак и кошек).
    Дополнительно урна для праха обойдётся в 700-800 рублей.

Важно помнить: самостоятельно сжигать тело питомца категорически запрещено, поскольку это нарушает нормы пожарной безопасности и санитарные требования.

Таблица "Сравнение способов прощания"

Способ Где проводится Стоимость Возврат праха Особенности
Утилизация в управлении ветеринарии Ул. Шевченко, 158 От 295 руб. Нет Быстро и недорого, но без индивидуальности
Индивидуальная кремация Ул. Космонавтов, 64 3000-6500 руб. Да Прах возвращают владельцу, возможна урна

Как справиться с потерей питомца

"Прощание с животным всегда тяжёлый процесс, но отношение к нему зависит от того, насколько сильно вы любили питомца", — отметила Наталья Барило.

Горе от утраты нельзя недооценивать. Для многих людей питомец — это источник ежедневной радости, тепла и эмоциональной поддержки. После его ухода важно позволить себе прожить чувства, а не подавлять их.

Советы ветеринара

  1. Не замыкайтесь в себе. Говорите с близкими, делитесь воспоминаниями, пересматривайте фото.

  2. Дайте себе время. Каждый переживает потерю по-своему — кому-то нужно несколько дней, кому-то недели.

  3. Создайте память. Можно посадить дерево, сделать рамку с фотографией или сохранить след лапы — это помогает сохранить связь.

  4. При необходимости обратитесь к специалисту. Если грусть не уходит, не стесняйтесь поговорить с психологом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: захоронить питомца на участке.
→ Последствие: нарушение закона и риск заражения.
→ Альтернатива: кремация в ветеринарной службе или специализированном центре.

• Ошибка: отложить прощание.
→ Последствие: ухудшение эмоционального состояния.
→ Альтернатива: принять решение сразу, чтобы процесс был осознанным и спокойным.

• Ошибка: думать, что грустить — это слабость.
→ Последствие: накопленные эмоции и стресс.
→ Альтернатива: разрешить себе горевать и делиться чувствами.

А что если…

А что если вы не готовы к кремации сразу? В этом случае тело можно временно хранить в морозильной камере или холодильной установке до принятия решения.

А что если хочется проститься красиво? Некоторые питомцевладельцы устраивают небольшую церемонию — зажигают свечу, ставят цветы, читают короткое письмо своему другу. Это помогает смириться с утратой.

А что если завести нового питомца? Психологи советуют не торопиться: дайте себе восстановиться, чтобы любовь к новому животному не стала заменой утраченной.

FAQ

Можно ли захоронить питомца на кладбище для животных?
В Барнауле специализированного кладбища для животных пока нет, поэтому допустимые варианты — ветеринарная утилизация или кремация.

Когда лучше проводить кремацию?
Желательно в день обращения. Если нет возможности — тело можно временно хранить в прохладном месте.

Можно ли присутствовать при кремации?
Да, в некоторых случаях владельцам разрешают присутствовать при индивидуальной процедуре по предварительной договорённости.

