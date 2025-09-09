Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 23:16

Почему смена природы на городскую квартиру опасна для животных

Специалисты объяснили, почему кошки и собаки испытывают стресс при возвращении в город

Окончание дачного сезона для многих семей означает возвращение не только к городскому ритму, но и необходимость помочь питомцам адаптироваться к новой среде. Ветеринары из станции по борьбе с болезнями животных Богородского округа и Электростали объяснили, как сделать этот процесс максимально комфортным для кошек и собак.

Почему возвращение вызывает стресс

После долгого пребывания на природе животные могут тяжело переносить смену обстановки. Городские шумы, ограниченное пространство квартиры и иной режим дня становятся источником тревоги и стресса.

"Животные часто испытывают стресс при смене обстановки, особенно после длительного пребывания на природе. Поэтому особо важно учитывать ряд факторов, влияющих на самочувствие четвероногих друзей", — рассказали ветеринары.

Основные шаги для адаптации

Специалисты советуют хозяевам:
• постепенно восстанавливать привычную для животного домашнюю среду;
• создавать спокойную атмосферу и избегать резких изменений в распорядке;
• строго соблюдать режим питания и не перегружать желудок питомца;
• внимательно наблюдать за поведением, чтобы вовремя заметить признаки стресса или недомогания.

Важность профилактики

Ветеринары подчёркивают: регулярные осмотры у специалиста помогут убедиться, что смена условий не повлияла на здоровье питомца. Особенно это актуально после лета на природе, где животные могли контактировать с насекомыми, паразитами и другими животными.

Масштаб явления

По данным опросов, около 80% жителей имеют домашних животных, и значительная их часть проводит лето на даче. Ежегодно тысячи семей сталкиваются с проблемами перевозки и адаптации питомцев после сезона на природе.

Забота о животном в этот период помогает снизить стресс и сохранить его здоровье, а также укрепляет доверие между питомцем и хозяином.

