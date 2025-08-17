Как сохранить заботу о питомце, если вас нет дома

Лето — время, когда сидеть дома особенно не хочется. Кто-то отправляется в путешествие, кто-то полностью погружается в заботы о даче и огороде. Но для владельцев животных есть важный вопрос: что делать с пушистыми (и не очень) друзьями, если уезжаешь дольше чем на сутки?

Мы спросили об этом наших читателей, и в опросе приняли участие 469 человек.

Как решают проблему владельцы животных

Больше всего голосов (31 %) набрал вариант "Поручаю заботу друзьям или родным".

На втором месте (30 %) — те, кто с такой проблемой просто не сталкивается, потому что… у них нет питомцев.

Около четверти опрошенных (24 %) доверяют своих любимцев соседям, надеясь, что те не забудут покормить и проверить, всё ли в порядке.

Есть и те, кто не расстаётся с животными вовсе — таких 8 %.

А вот самым непопулярным ответом стала передержка: оставить питомца в специализированном месте решаются лишь 6 % участников опроса.

