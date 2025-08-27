Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:19

Любовь дороже здоровья: россияне жертвуют кошельком ради питомцев

Исследование: расходы россиян на медобслуживание животных превышают траты на собственное здоровье

Согласно исследованию финансовой платформы "Выберу.ру", каждый девятый россиянин (11%) ежегодно выделяет на медицинское обслуживание домашних животных более 50 тысяч рублей. Для сравнения, на собственное лечение такие суммы тратят лишь единицы.

Сколько стоит забота о питомцах

Распределение расходов среди владельцев выглядит так:

  • до 5 тыс. рублей в год — 12%,
  • от 5 до 10 тыс. — 17%,
  • от 10 до 20 тыс. — 26%,
  • от 20 до 30 тыс. — 21%,
  • от 30 до 50 тыс. — 13%.

Крупные траты — свыше 50 тысяч — встречаются у 11% опрошенных.

На что уходят деньги

Основные статьи расходов:

  • вакцинация — 62%,
  • защита от блох и клещей — 58%,
  • стерилизация и кастрация — 41%.

Кроме того, 35% хозяев регулярно водят питомцев к ветеринару для профилактических осмотров, 29% оплачивают чистку зубов и уход за шерстью, 19% сталкивались с необходимостью срочных операций, а 15% — с лечением хронических болезней.

Разница между регионами

В Москве и Санкт-Петербурге владельцы животных тратят в среднем от 25 до 30 тысяч рублей в год, в регионах — около 10-15 тысяч. При этом структура расходов везде одинакова: профилактика и базовые процедуры остаются на первом месте.

Почему страхование не популярно

Лишь 6% опрошенных оформили страховку для питомцев. Для сравнения, добровольное медицинское страхование есть у 21% самих респондентов. Причина кроется в неразвитом рынке: многие не знают о такой возможности или сталкиваются с ограничениями по возрасту животных.

А что с тратами на людей?

Затраты на собственное здоровье выглядят скромнее.

  • до 5 тыс. рублей в год — 23%,
  • от 5 до 10 тыс. — 31%,
  • от 10 до 20 тыс. — 25%,
  • от 20 до 30 тыс. — 11%.

Траты от 30 до 50 тыс. встречаются у 6% россиян, более 50 тысяч — только у 4%.

