Как зоогостиница может обернуться стрессом и опасностью для питомца

Передержка для животных — популярная услуга среди владельцев, которым нужно уехать и оставить питомца в надёжных руках. Однако выбор зоогостиницы или догситтера требует особого внимания. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИАМО, как обезопасить любимца и на что обращать внимание при выборе места для временного содержания.

Договор и личная проверка

Первым шагом должен стать письменный договор, где прописаны обязанности сторон и ответственность за здоровье питомца.

"Договор — важный элемент взаимодействия, однако он не гарантирует полную защиту животного. Лучше всего лично посетить выбранную зоогостиницу, оценить условия содержания, обратить внимание на чистоту помещений, состояние других питомцев и профессионализм персонала", — сказал Голубев.

Личный визит помогает убедиться в том, что питомцу будут обеспечены комфорт и безопасность.

Какой должна быть современная зоогостиница

Хорошие заведения оборудованы индивидуальными боксами, соответствующими размеру животного, безопасным напольным покрытием и системой климат-контроля. В некоторых гостиницах предусмотрено и видеонаблюдение, что позволяет владельцам контролировать условия содержания даже на расстоянии.

Знакомство с догситтером

Специалист советует заранее познакомить питомца с догситтером. Это помогает снизить стресс у животного и оценить профессиональные навыки человека. Владельцам стоит уточнять образование специалиста и возможность регулярных видеозвонков или сообщений во время их отсутствия.

Ответственность за жестокое обращение

Голубев напомнил, что жестокое обращение с животными влечёт серьёзные последствия вплоть до уголовной ответственности. Поэтому владельцы зоогостиниц и догситтеры заинтересованы в поддержании высокого уровня сервиса и соблюдении всех норм.