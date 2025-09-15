Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Собака отказывается гулять
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:45

Как зоогостиница может обернуться стрессом и опасностью для питомца

Голубев: при выборе передержки важно лично проверять условия содержания животных

Передержка для животных — популярная услуга среди владельцев, которым нужно уехать и оставить питомца в надёжных руках. Однако выбор зоогостиницы или догситтера требует особого внимания. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИАМО, как обезопасить любимца и на что обращать внимание при выборе места для временного содержания.

Договор и личная проверка

Первым шагом должен стать письменный договор, где прописаны обязанности сторон и ответственность за здоровье питомца.

"Договор — важный элемент взаимодействия, однако он не гарантирует полную защиту животного. Лучше всего лично посетить выбранную зоогостиницу, оценить условия содержания, обратить внимание на чистоту помещений, состояние других питомцев и профессионализм персонала", — сказал Голубев.

Личный визит помогает убедиться в том, что питомцу будут обеспечены комфорт и безопасность.

Какой должна быть современная зоогостиница

Хорошие заведения оборудованы индивидуальными боксами, соответствующими размеру животного, безопасным напольным покрытием и системой климат-контроля. В некоторых гостиницах предусмотрено и видеонаблюдение, что позволяет владельцам контролировать условия содержания даже на расстоянии.

Знакомство с догситтером

Специалист советует заранее познакомить питомца с догситтером. Это помогает снизить стресс у животного и оценить профессиональные навыки человека. Владельцам стоит уточнять образование специалиста и возможность регулярных видеозвонков или сообщений во время их отсутствия.

Ответственность за жестокое обращение

Голубев напомнил, что жестокое обращение с животными влечёт серьёзные последствия вплоть до уголовной ответственности. Поэтому владельцы зоогостиниц и догситтеры заинтересованы в поддержании высокого уровня сервиса и соблюдении всех норм.

