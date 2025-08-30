Почему собака грызёт обувь и лает без причины: ответ есть у зоопсихолога

Домашние питомцы порой доставляют владельцам немало хлопот: собака может начать грызть обувь, проявлять агрессию или оставлять лужи в доме. Но такие проблемы решаемы, если подходить к ним правильно. Об этом рассказала мурманский зоопсихолог Галина Бородулина.

Ответственность хозяина

По словам специалиста, её задача — изучить поведение животного и дать рекомендации, но основная работа всегда остаётся за владельцем. Именно он должен ежедневно закреплять новые правила и корректировать поведение питомца.

Ошибки в воспитании

Главная из них — желание подчинить собаку полностью.

"Владельцу не следует стремиться подчинить собаку себе. С животным нужно быть терпеливым тренером. Собаку нельзя бить", — подчеркнула зоопсихолог Галина Бородулина.

Физическое наказание лишь усиливает стресс и может привести к новым проблемам со здоровьем и поведением.

Правильный подход

• Собака должна понимать правила и всегда получать одинаковые сигналы. Если запрещено прыгать на кровать — это правило действует постоянно. Если что-то разрешено, отменять разрешение нельзя.

• Воспитание строится на системе мотивации: похвала, вкусняшки и игры помогают закрепить правильные действия.

• Владельцу нужно проявлять терпение и последовательность, как настоящий тренер.

Спрос на зоопсихологов

Интерес к услугам специалистов по поведению животных растёт. По данным агентства ORO, за год число заказов на уход за питомцами увеличилось на 162% и достигло 154 млрд рублей. Стоимость консультации зоопсихолога на популярных площадках начинается примерно от одной тысячи рублей.

Правильное воспитание и внимательное отношение к питомцу помогают избежать многих проблем и укрепляют доверие между человеком и животным.