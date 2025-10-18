Вакцины от кошек не существует: врачи объяснили, почему аллергию на животных пока нельзя победить

Домашние животные приносят радость, снижают уровень стресса и делают дом уютнее. Но для людей с аллергией контакт с кошкой или собакой может обернуться настоящим испытанием — чиханием, кашлем, зудом и даже приступами астмы.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, почему пока не существует вакцины от аллергии на животных и какие меры действительно помогают уменьшить симптомы.

Почему нет вакцины от аллергии на животных

"На данный момент не существует вакцины, которая бы спасала от аллергии на кошек и собак. Даже таблетки и капли под язык существенно ситуацию не исправят", — пояснил врач Владимир Болибок.

Учёные давно изучают возможность создания универсальной вакцины, но аллергены кошек и собак слишком сложны по структуре. Реакцию вызывают десятки разных белков, содержащихся в шерсти, коже, слюне и моче животных. Поэтому даже попытки создать специфическую иммунотерапию пока не дали ощутимого результата.

Аллергия — это не просто раздражение слизистых, а особый ответ иммунной системы, которая ошибочно воспринимает безвредный белок как угрозу и вырабатывает антитела. Со временем чувствительность усиливается, а симптомы становятся хроническими.

Единственное эффективное средство — устранение аллергена

"Соответственно, лучшим средством борьбы с аллергеном является его устранение", — подчеркнул Болибок.

Если аллергия подтверждена, врачи советуют полностью исключить контакт с животным: передать питомца родственникам, избегать мест, где он живёт, и тщательно очищать помещение от шерсти и пыли.

Но часто это невозможно: кошки и собаки для многих — члены семьи. В таких случаях врач рекомендует свести контакт к минимуму и использовать технические средства защиты.

Как уменьшить контакт с аллергенами

"В России делают неплохие приборы, очистители и ионизаторы воздуха. Есть также 'мойки', которые пропускают воздух через водяной фильтр — они хорошо убирают аллергенные частицы из воздуха", — отметил специалист.

Современные технологии действительно помогают людям с аллергией. Очистители и ионизаторы воздуха снижают концентрацию аллергенов, а регулярная уборка уменьшает риск контакта с ними.

Как защитить себя дома:

Использовать воздушные очистители с HEPA-фильтрами - они задерживают до 99% аллергенных частиц.

Проводить влажную уборку не реже трёх раз в неделю .

Избавиться от ковров и текстиля, где накапливается шерсть.

Мыть питомца каждые 7-10 дней (если позволяет его тип шерсти).

Разделить пространство: запретить животным доступ в спальню.