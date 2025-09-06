Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:26

Любовь еле согреет: вот как помочь животному комфортно пережить холода в квартире

Питомцы мёрзнут осенью и зимой и нуждаются в утеплённых местах для сна

Осень и зима — время, когда домашние питомцы особенно нуждаются в тепле и уюте. Мы часто забываем, что даже в квартире или доме животные могут мёрзнуть: полы становятся холоднее, сквозняки усиливаются, а шерсти не всегда хватает для защиты. Чтобы не допустить простуд и проблем со здоровьем, стоит обратить внимание на поведение любимца. Есть несколько явных признаков, что его место для сна пора утеплить.

1. Питомец сворачивается в тугой клубок

Если кошка или собака всё время спит, поджав лапы и максимально прижав хвост к телу, это сигнал: животное пытается сохранить тепло. В комфортных условиях питомцы спят свободно, вытянувшись или меняя позы.

2. Часто ищет тепло рядом с вами

Когда животное всё чаще забирается в кровать, на диван или старается лечь ближе к батарее, значит, его собственное место стало прохладным. Это особенно заметно у короткошёрстных пород.

3. Дрожь или подрагивание во сне

Лёгкая дрожь — нормальный способ организма согреться. Но если она проявляется регулярно и питомец не выглядит расслабленным, пора задуматься о дополнительной подстилке или тёплой лежанке.

4. Избегает своего места

Если раньше животное спокойно отдыхало на подстилке, а теперь предпочитает искать уголки потеплее, значит, место для сна утратило комфорт. Холодный пол под лежанкой или сквозняк делают его непривлекательным.

5. Снижение активности и вялость

Когда питомец мёрзнет, он становится менее подвижным, старается больше спать, чтобы сохранить энергию. Это может выглядеть как усталость, но часто причина — именно холод.

Как помочь питомцу пережить холода

  • постелите дополнительное одеяло или коврик;
  • переставьте лежанку подальше от окон и дверей;
  • используйте утеплённые домики или специальные матрасики;
  • для уличных животных сделайте будку с соломой или утеплителем.

