Уютное место для питомца
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:08

Обогреватель не спасёт питомца: вот простые шаги, которые превратят лежанку в оазис тепла

Ветеринары назвали безопасные способы согреть кошку и собаку без обогревателя

Когда за окном холодает, заботливые хозяева задумываются о том, как сделать уголок питомца уютным и тёплым. Не всегда удобно использовать обогреватели: они тратят много энергии, могут пересушивать воздух и даже представлять опасность для животных. К счастью, есть простые и безопасные способы, которые помогут согреть место кошки или собаки без лишних затрат.

1. Толстый коврик или подстилка

Первое и самое очевидное решение — добавить слой теплоизоляции. Если лежанка стоит прямо на полу, особенно на плитке или ламинате, животное будет мёрзнуть. Постелите под неё коврик, ковролин или специальный утеплённый мат — это создаст барьер между холодной поверхностью и телом питомца.

2. Используйте старое одеяло

Старое пуховое или шерстяное одеяло отлично работает как дополнительная прослойка. Его можно сложить в несколько раз и положить под подстилку или сверху. Животные любят мягкие и тёплые поверхности, а шерсть и пух хорошо удерживают тепло.

3. Коробка или домик

Закрытое пространство само по себе сохраняет больше тепла. Картонная коробка, деревянный ящик или специальный зоодомик станут отличным решением. Чем меньше вход и чем плотнее стенки, тем теплее будет внутри.

4. Бутылка с тёплой водой

Простой и эффективный способ: наполните пластиковую бутылку горячей водой, заверните её в ткань и положите в угол лежанки. Такая "грелка" будет отдавать тепло несколько часов, создавая питомцу комфортные условия.

5. Самонагревающийся коврик

В продаже есть специальные термоковрики для животных, но похожий эффект можно создать самостоятельно. Для этого используют материалы с отражающим слоем (например, туристические карематы). Постелите его под подстилку — тепло тела питомца будет возвращаться обратно.

6. Плед в лежанке

Мягкий флисовый или шерстяной плед — ещё один простой способ утеплить место. Кошки особенно любят зарываться в ткань, а собакам будет комфортно отдыхать на многослойной подстилке.

7. Перенос лежанки в тёплое место

Иногда достаточно переставить место питомца подальше от дверей, сквозняков и холодных стен. Тёплый угол комнаты или место рядом с батареей (на безопасном расстоянии) сами по себе сделают лежанку уютнее.

Согреть питомца без обогревателя совсем несложно. Достаточно добавить теплоизоляцию, использовать подручные материалы и выбрать правильное место для лежанки. Такие простые меры помогут животному чувствовать себя комфортно и защищённо даже в самые холодные дни.

