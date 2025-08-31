Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
спящая собака
спящая собака
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:35

Не дайте своему любимцу страдать: как правильно выбирать витамины для здоровья

Врачи рекомендуют витамины для домашних животных для поддержания здоровья

Знаете ли вы, что здоровье вашего питомца во многом зависит от правильного баланса витаминов? Так же, как и у людей, недостаток или избыток питательных веществ может серьёзно повлиять на самочувствие кошки или собаки.

Какие витамины нужны питомцам?

Кошки и собаки особенно нуждаются в витаминах А, группы В, D, E, С и омега-кислотах. Хотя часть из них вырабатывается организмом животного, этого часто бывает недостаточно для поддержания оптимального здоровья.

Дополнительная витаминная поддержка может потребоваться:

  • в период активного роста,
  • после операции или болезни,
  • во время вскармливания потомства,
  • в пожилом возрасте.

Надо ли добавлять витамины в рацион?

Если вы используете готовый полнорационный корм высокого качества, скорее всего, в нём уже есть необходимый набор витаминов и минералов. Однако при натуральном питании или несбалансированном рационе возможен дефицит полезных веществ.

Многие думают: витамины не навредят — можно давать без консультации. Но ветеринары предупреждают, что переизбыток витаминов так же опасен, как и их недостаток. Гипервитаминоз может вызвать нарушения пищеварения и другие проблемы со здоровьем.

Только специалист сможет точно определить, какие именно добавки нужны вашему питомцу, с учётом его возраста, образа жизни и состояния здоровья. Регулярные консультации с ветеринаром помогут скорректировать приём витаминов вовремя.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Светоотражающие элементы для собак: как защитить питомца в темное время суток сегодня в 12:53

Невидимые враги: почему ваш питомец становится жертвой на дороге в ночное время

Узнайте, как светоотражающие элементы могут защитить вашу собаку в темноте. Важные советы и рекомендации для безопасности питомцев на улице.

Читать полностью » Команда Фу! способствует обучению собак и предотвращает нежелательные действия сегодня в 12:08

Как одна простая команда может спасти вашу собаку от опасности

Узнайте, почему собака игнорирует команду "Фу!" и как правильно её использовать. Советы кинологов: учим запрещать без страха и с пользой для питомца.

Читать полностью » Собаки видят сны: их мозг перерабатывает пережитые события, как у людей сегодня в 11:07

Подёргивание лап во сне? Это может быть не просто забавное поведение собаки

Вы когда-нибудь задумывались, что происходит с вашей собакой во сне? Узнайте, как собаки переживают свои днёвные эмоции, и когда стоит обратиться к ветеринару.

Читать полностью » Места на теле кошки, которые нельзя трогать: живот, лапы и хвост сегодня в 10:11

Погладить кошку можно не везде: 6 опасных зон, которые могут привести к катастрофе

Узнайте о 7 уязвимых зонах на теле кошки, которые лучше не трогать. Не дайте своему питомцу почувствовать угрозу и испортить моменты нежности.

Читать полностью » Грызуны и вода: хомячки, морские свинки и крысы не нуждаются в регулярных купаниях сегодня в 9:36

Моете своего грызуна каждый месяц? Вот как это может повлиять на его здоровье

Узнайте, нужно ли мыть вашего грызуна, и когда это может быть опасно для его здоровья. 5 правил ухода, которые изменят ваше отношение к гигиене питомца.

Читать полностью » Ухаживаем за морской свинкой: регулярная уборка клетки, правильное питание и контроль за состоянием здоровья сегодня в 8:41

Эти маленькие пушистики покоряют сердца: как правильно ухаживать за морской свинкой

Узнайте все секреты ухода за морскими свинками! Правильное питание, обустройство клетки и советы по общению с питомцем.

Читать полностью » Собаки боятся пьяных людей из-за изменения поведения хозяев и запаха алкоголя сегодня в 7:29

Пьяный хозяин – чужой человек для питомца: как алкоголь влияет на поведение собаки

Почему собаки не любят пьяных хозяев? Как алкоголь влияет на их восприятие, и что делать, чтобы избежать стресса у питомцев?

Читать полностью » Кошки спят у порога двери из-за инстинктов и комфортных условий сегодня в 6:17

Не игнорируйте это поведение кошки: что означает, когда она спит у входной двери

Почему кошки спят у дверей и как понять их поведение? Узнайте, какие факторы влияют на выбор места для отдыха питомца и когда стоит беспокоиться.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Облизывание у собак: что это может означать по данным ветеринаров
Красота и здоровье

Секрет пользы винограда для здоровья: мнение диетолога Мухиной
Красота и здоровье

Университет Эдит Коуэн: как спорт меняет бактерии кишечника и повышает выносливость
Садоводство

Отплодоносившие побеги ежевики с тёмно-коричневой корой удаляют осенью
Наука и технологии

Сенсор (200 дБ) из Китая превзошёл аналоги: машинное зрение выходит на новый уровень
Дом

Советы по выбору карниза для тяжёлых штор
Садоводство

В 2 раза больше гороха: секретный метод мульчирования, о котором вы не знали
Спорт и фитнес

Моуринью больше не тренирует "Фенербахче": клуб поблагодарил тренера за работу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru