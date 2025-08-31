Не дайте своему любимцу страдать: как правильно выбирать витамины для здоровья
Знаете ли вы, что здоровье вашего питомца во многом зависит от правильного баланса витаминов? Так же, как и у людей, недостаток или избыток питательных веществ может серьёзно повлиять на самочувствие кошки или собаки.
Какие витамины нужны питомцам?
Кошки и собаки особенно нуждаются в витаминах А, группы В, D, E, С и омега-кислотах. Хотя часть из них вырабатывается организмом животного, этого часто бывает недостаточно для поддержания оптимального здоровья.
Дополнительная витаминная поддержка может потребоваться:
- в период активного роста,
- после операции или болезни,
- во время вскармливания потомства,
- в пожилом возрасте.
Надо ли добавлять витамины в рацион?
Если вы используете готовый полнорационный корм высокого качества, скорее всего, в нём уже есть необходимый набор витаминов и минералов. Однако при натуральном питании или несбалансированном рационе возможен дефицит полезных веществ.
Многие думают: витамины не навредят — можно давать без консультации. Но ветеринары предупреждают, что переизбыток витаминов так же опасен, как и их недостаток. Гипервитаминоз может вызвать нарушения пищеварения и другие проблемы со здоровьем.
Только специалист сможет точно определить, какие именно добавки нужны вашему питомцу, с учётом его возраста, образа жизни и состояния здоровья. Регулярные консультации с ветеринаром помогут скорректировать приём витаминов вовремя.
