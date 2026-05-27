Ветеринар делает прививку кошке
Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:46

Импортные вакцины стали редкостью: как защитить собаку или кошку от смертельных инфекций

Владельцы домашних животных в России все чаще сталкиваются с отсутствием привычных импортных вакцин, заявил главный врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев. В беседе с NewsInfo он объяснил, с чем связано недоверие россиян к отечественным препаратам и почему важно вакцинировать питомцев даже в условиях дефицита зарубежных средств.

Ранее издание Газета.ру сообщило, что по словам ветеринарного врача высшей категории Михаила Шелякова, в России на сегодняшний день удалось заместить девяносто процентов импортных вакцин для животных, однако проблемой остается часто нежелание россиян выбирать отечественные препараты.

Эксперты отмечают, что уход за питомцами требует осторожности, включая правила гигиены и ухода, чтобы не допустить хронических заболеваний на фоне общего стресса.

По мнению Дмитриева, скептическое отношение к российским вакцинам вызвано историческим контекстом и десятилетиями присутствия на рынке зарубежных лидеров индустрии. Владельцы привыкли к определенным названиям препаратов, которые стали символом качества. Впрочем, при выборе средств также важно помнить о безопасности собаки дома, так как риски окружают животное не только на улице.

"Импортные вакцины присутствуют на нашем рынке очень давно, владельцы к ним привыкли. Плюс есть сомнения по поводу отечественных вакцин и их качества. Это не означает, что сделали собаке отечественную вакцину и животное погибло. Ни в коем случае. Маленькие собачки, по субъективным наблюдениям, несколько тяжелее переносят инъекции отечественных вакцин", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что ситуацию могла бы исправить прозрачность данных и масштабные клинические исследования. Иностранные компании годами нарабатывали статистику, которой сейчас не хватает для формирования полного доверия к новым российским разработкам. При этом любые ошибки в воспитании и уходе могут усугубить состояние питомца, поэтому любая профилактика заболеваний является приоритетной задачей для владельца.

"Когда есть исследования, с большим доверием относишься к лекарственному препарату. Если владелец настаивает, я должен проявить чудеса маркетинга, стать промоутером, объяснять ему про нашу вакцину. Вместо того чтобы оказать услугу и владелец без ощущения, что ему что-то навязали, счастливый и довольный ушел", — пояснил ветеринар.

Врач категорически не советует отказываться от иммунизации питомцев в ожидании зарубежных поставок. Учитывая, что даже здоровье уличных кошек требует контроля специалистов, оставлять домашнего любимца без защиты перед инфекциями — стратегия с высокими рисками летального исхода. Также владельцам стоит учитывать и риски переохлаждения зимой, так как ослабленный инфекцией организм справиться с климатическими нагрузками не сможет.

Проверено экспертом: Ветеринар Марина Черкасова, Ветеринар Сергей Ермаков

