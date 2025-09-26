Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Красноухая черепаха
Красноухая черепаха
© Openverse by bamyers4az is licensed under CC BY 2.0
Главная / Питомцы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 20:11

Сухопутные или водные: вот какой вид черепахи выбрать для дома

Сухопутные и водные черепахи различаются размерами, питанием и требованиями к уходу

Черепахи — одни из самых популярных экзотических питомцев. Они спокойные, долговечные и при правильном уходе могут жить десятки лет. Но не все черепахи одинаково подходят для содержания дома: виды различаются по размеру, условиям и характеру. Разберёмся, какие черепахи бывают, и как выбрать подходящую именно вам.

Основные виды домашних черепах

Черепах условно делят на сухопутных и водных. У каждой группы свои особенности содержания.

Сухопутные

  • Среднеазиатская черепаха - компактная (до 20 см), неприхотливая, одна из самых популярных для дома.

  • Средиземноморская - крупнее, любит простор и солнечный свет.

  • Слоновая (альдабра или сейшельская) - гигант, требующий огромного пространства, подходит только для опытных владельцев и вольерного содержания.

Водные и полуводные

  • Красноухая - самый распространённый вид, до 30 см. Нужен аквариум с фильтрацией и зона для выхода на сушу.

  • Бразильская и желтобрюхая - схожи с красноухой, но окрашены иначе.

  • Мускусная (тихохвостая) - небольшая, до 15 см, подходит для начинающих, но тоже требует аквариума.

"Самый важный критерий выбора — возможность обеспечить питомцу условия, максимально близкие к естественным", — отметил герпетолог Иван Петров.

Сравнение видов домашних черепах

Вид Размер Условия содержания Подходит для
Среднеазиатская до 20 см Сухой террариум с лампой Новичков
Красноухая до 30 см Аквариум + фильтр Опытных
Средиземноморская до 25 см Просторный вольер Продвинутых
Мускусная до 15 см Небольшой аквариум Новичков
Слоновая до 1 м Большой вольер, тепло Только профи

Советы шаг за шагом

  1. Определите, хотите ли вы сухопутную или водную черепаху.

  2. Оцените размеры: сможете ли вы обеспечить достаточно места взрослой особи.

  3. Рассчитайте бюджет: террариум, лампы, фильтры и корм могут стоить дороже самой черепахи.

  4. Изучите рацион — у сухопутных преимущественно растительный, у водных — смешанный.

  5. Покупайте только у проверенных заводчиков или в зоомагазине, избегая стихийных рынков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Взять "маленькую" черепаху без учёта роста → питомец перерастёт аквариум → заранее купить террариум подходящего размера.

  • Игнорировать лампу для обогрева → рахит, слабые кости → использовать УФ-лампу для рептилий.

  • Кормить только мясом → ожирение и болезни → сбалансировать рацион овощами, зеленью, кормовыми смесями.

А что если…

А что если черепаха кажется "слишком медленной" и не очень активной? Это нормально: у них иной ритм жизни. При правильном уходе они проявляют интерес к еде, исследуют территорию и могут узнавать хозяина.

Плюсы и минусы содержания черепах

Плюсы Минусы
Живут до 30-50 лет Требуют спецоборудования
Тихие и спокойные Не любят постоянных контактов
Не линяют и не пахнут, как животные с шерстью Дорогое обустройство террариума
Подходят для аллергиков Риск болезней при неправильном уходе

FAQ

Какая черепаха самая неприхотливая?
Среднеазиатская и мускусная считаются самыми простыми в уходе.

Сколько стоит домашняя черепаха?
От 2000 рублей за маленьких водных до 50 000 рублей и выше за редкие виды.

Нужен ли черепахе ветеринар?
Да, регулярные осмотры и консультации герпетолога помогут избежать болезней.

Мифы и правда

  • Миф: черепахам не нужны лампы.
    Правда: без ультрафиолета они не усваивают кальций и болеют.

  • Миф: черепаха — игрушка для ребёнка.
    Правда: это живое существо с долгой жизнью и потребностями.

Сон и психология

Черепахи спят до 12 часов в сутки. У водных видов сон прерывистый: они периодически всплывают за воздухом. Сухопутные предпочитают зарываться в субстрат.

Три интересных факта

  1. Черепахи появились более 200 миллионов лет назад — они ровесники динозавров.

  2. У некоторых видов есть уникальная способность впадать в спячку на зиму.

  3. Красноухие черепахи умеют различать цвета и реагируют на красный.

Исторический контекст

  • В Древнем Китае черепахи считались символом долголетия.

  • В Европе в XIX веке их часто держали в садах как "живые украшения".

  • Сегодня они стали одними из самых популярных экзотических питомцев во всём мире.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт Александр Бурдинский объяснил, как выбрать породу собаки под свой образ жизни сегодня в 19:17

Собака под ваш ритм жизни: вот какие породы подходят разным людям

Как выбрать собаку под свой стиль жизни: активным, семьям с детьми, аллергикам и новичкам подойдут разные породы.

Читать полностью » В Испании изъяли десятки редких животных у подозреваемой в контрабанде семьи сегодня в 18:18

Семья с Канарских островов устроила "зоопарк в тени": вот как полиция раскрыла схему

Семья на Канарских островах подозревается в контрабанде диких животных. Что нашли власти и чем опасна незаконная торговля?

Читать полностью » Собаки используют вылизывание и встряхивание как основные ритуалы гигиены сегодня в 17:17

Вот почему собаки лижут лапы и кувыркаются в траве: стоит узнать все об их привычках чистоты

Почему собаки вылизывают себя, кувыркаются в траве и даже покусывают шерсть? Раскрываем секреты их природной чистоплотности.

Читать полностью » Ветеринары назвали безопасные овощи для приготовления домашних чипсов кошкам сегодня в 16:10

Революция в питании кошек: домашние овощные чипсы спасают питомцев от проблем с ЖКТ

Можно ли угостить кошку чипсами? Да, если это домашние овощные снеки. Рассказываем, как приготовить полезное лакомство своими руками.

Читать полностью » Частота стрижки когтей у собак должна быть раз в 3–4 недели сегодня в 16:03

Кровотечение при стрижке когтей? Это больше не проблема — ветеринары нашли идеальное решение

Что делать, если при стрижке когтя у питомца пошла кровь? Рассказываем, как остановить кровотечение и сделать маникюр безболезненным.

Читать полностью » 70% владельцев собак называют себя родителями питомцев сегодня в 15:58

Хозяева называют себя мамами питомцев — и это работает на пользу животным

Почему хозяева всё чаще называют себя "мамой" или "папой" питомца? Это мода, выражение любви или способ укрепить эмоциональную связь?

Читать полностью » В 80% случаев владельцы пропускают эти симптомы ушного клеща у собак сегодня в 15:55

Кошмар любого владельца: как распознать ушного клеща на ранней стадии

Почему собака начинает трясти головой и у неё появляются странные выделения из ушей? Разбираем четыре главных симптома ушного клеща.

Читать полностью » Ветеринары объяснили причину внезапных забегов кошек по квартире сегодня в 14:52

Ваш кот сходит с ума по ночам? Учёные нашли объяснение этому безумию

Почему кошки внезапно начинают нестись по дому, сбивая всё на своём пути? Разбираем три главные причины "кошачьего тыгыдыка".

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Народные методы и биопрепараты для лечения кустов смородины
Садоводство

Посев свеклы под зиму требует устойчивых холодов до минус пяти градусов — агроном Ксения Давыдова
Еда

Разогрев пиццы в микроволновке с полотенцем сохраняет вкус и мягкость сыра
Красота и здоровье

Сон в холодной комнате: глубокий отдых, быстрый метаболизм и антиэйдж-эффект
Культура и шоу-бизнес

Виктория Бекхэм может дать интервью Опре Уинфри на фоне конфликта с Николой Пельтц — RadarOnline
Туризм

Светлана Зеновская: нагрузка на Соловецкий архипелаг ограничена 60 тысячами туристов в год
Авто и мото

Аналитики: автомобили Chery теряют до 70% стоимости за три года в России
Наука

В Китае создали биостекло для 3D-печати костных имплантатов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet