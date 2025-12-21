Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Ветеринар осматривает кошку
Ветеринар осматривает кошку
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Общество
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:11

Спасти кота любой ценой: лечение питомца довело москвича до банкротства

Москвич подаёт на банкротство после лечения пожилого кота — Mash

История о том, как забота о домашнем питомце привела к финансовой катастрофе, стала предметом обсуждения в социальных сетях и медиа. Житель Москвы был вынужден подать заявление о личном банкротстве после того, как потратил сотни тысяч рублей на лечение пожилого кота, а затем не смог справиться с долговой нагрузкой. Об этом сообщает издание Mash.

Болезнь кота и дорогое лечение

По данным издания, 29-летний москвич много лет жил с котом по кличке Федя, которому на момент болезни было 19 лет. В октябре 2023 года у питомца диагностировали мочекаменную болезнь — распространенное, но часто тяжело протекающее заболевание у возрастных животных. Лечение потребовало срочного хирургического вмешательства и последующей терапии.

Кот перенес несколько операций, после которых ветеринары назначили длительное и дорогостоящее лечение. Стоимость медицинских процедур, препаратов и обследований в совокупности составила около 300 тысяч рублей. Для владельца эта сумма оказалась неподъемной, и он был вынужден прибегнуть к заемным средствам, оформив кредит.

Долги, пени и трагический итог

Несмотря на все усилия и финансовые вложения, спасти кота не удалось. После смерти питомца у хозяина остались не только эмоциональные переживания, но и серьезные финансовые обязательства. Кредит, взятый на лечение, стал быстро обрастать пенями и штрафами из-за просрочек платежей.

Со временем сумма задолженности выросла в несколько раз. Как уточняет Mash, общий долг москвича достиг 1,2 миллиона рублей. В условиях отсутствия возможности стабильно обслуживать обязательства мужчина принял решение инициировать процедуру личного банкротства.

Когда забота о питомце становится финансовым риском

Эта история наглядно показывает, с какими трудностями могут столкнуться владельцы животных при серьезных заболеваниях питомцев. Современная ветеринария предлагает высокотехнологичное лечение, однако его стоимость нередко сопоставима с медицинскими услугами для людей. При этом далеко не все готовы заранее оценивать возможные финансовые последствия.

Эксперты отмечают, что в подобных ситуациях владельцы часто принимают решения на эмоциях, стремясь спасти любимца любой ценой. Однако отсутствие финансовой подушки безопасности и страхования животных может привести к долгосрочным проблемам, включая потерю платежеспособности и судебные процедуры.

Личный выбор и его последствия

Случай с москвичом и его котом Федей вызвал активную дискуссию о границах ответственности владельца и возможностях системы поддержки. Для одних эта история — пример безусловной любви и преданности животному, для других — напоминание о необходимости трезво оценивать свои финансовые возможности.

В результате забота о пожилом питомце обернулась для хозяина не только личной трагедией, но и серьезными юридическими и финансовыми последствиями, которые теперь предстоит решать уже в рамках процедуры банкротства.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Банки приостанавливают крупные переводы и уточняют цель операций – РИА Новости сегодня в 9:17
Крупный перевод больше не проходит молча: банк может вмешаться в последний момент

Российские банки усилили контроль за крупными переводами. Клиентов начали спрашивать о родственных связях и целях отправки денег.

Читать полностью » Северный стаж не всегда учитывают при назначении пенсии – юрист Петров сегодня в 9:17
Северный стаж есть, надбавки нет: почему пенсионные выплаты могут оказаться меньше

Россиянам напомнили, как восстановить "северный стаж" и получить повышенную пенсию, если данные о работе не учтены в системе.

Читать полностью » Жители ЦАР стремятся получать высшее образование в России – посол Бикантов сегодня в 8:26
Про СССР помнят, Россию выбирают: в Африке сохраняется неожиданный образовательный вектор

В ЦАР Россию рассматривают как ключевого партнёра в сфере высшего образования, а интерес к обучению в РФ сохраняется и у молодёжи, и у старшего поколения.

Читать полностью » В Анадыре открыли резиденцию Деда Мороза к празднику Пэгытти – власти Чукотки сегодня в 8:26
На краю России зажигают костры и ждут звезду: начинается самый загадочный Новый год

В Анадыре открылась резиденция Деда Мороза в день чукотского Нового года Пэгытти — праздничные обряды и торжества пройдут по всему округу.

Читать полностью » Суд отказал пенсионерке в возврате проданной квартиры за 10 млн рублей вчера в 20:19
Почти год судов — и ноль результата: как пенсионерке не удалось вернуть жильё

Московский суд отказал пенсионерке в возврате проданной квартиры, несмотря на заявления о мошенничестве и психологическом давлении.

Читать полностью » В 2026 году размер пособия при рождении ребенка увеличится до 28,7 тыс. рублей — АБН 24 вчера в 12:51
Россия расширяет поддержку семей: пособие при рождении ребенка увеличится с февраля 2026 года

С 1 февраля 2026 года в России увеличится пособие при рождении ребенка до 28,7 тыс. рублей. Изменения касаются всех семей с детьми.

Читать полностью » Министр образования Мурманской области ответил на вопросы о квотах на пригласительные на елку — ТАСС вчера в 12:51
Мурманская новогодняя елка: какие дети получат бесплатные билеты, а кто останется без них

В Мурманской области разъяснили правила отбора детей на главную новогоднюю елку региона. Пригласительные получают только одаренные дети и дети из социально незащищенных семей.

Читать полностью » Зарплаты в Камчатском крае выросли на 38 тысяч рублей за год — РИА Новости вчера в 9:56
Одни регионы богатеют на глазах, другие — почти стоят: что скрывает средняя зарплата по стране

В России продолжается неравномерный рост зарплат: от 14 до 38 тысяч рублей в разных регионах. Узнайте, кто в лидерах и что это значит для экономики!

Читать полностью »

Новости
Общество
Контрафактный алкоголь активнее появляется перед Новым годом — Морковкин
Красота и здоровье
Полипрагмазия повышает риск осложнений у пожилых — врач Ткачёва
Наука
РАН планирует миссию на Венеру для поиска маркеров жизни — Красников
Мир
Google и Apple ограничивают зарубежные поездки визовых работников — Business Insider
Красота и здоровье
Случаи проказы впервые за десятилетия фиксируются в ЕС
Мир
Южная Корея впервые за длительное время провела переговоры с РФ по КНДР — News1
Происшествия
На главном вокзале Праги из-за кражи кабеля задержаны десятки поездов — ČTK
Красота и здоровье
Норма мандаринов в сутки не превышает 2–3 плода — Белоусова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet