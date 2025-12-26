Отпуск без разлуки: куда россияне чаще всего ездят с домашними питомцами

Путешествия с домашними животными становятся для россиян привычной практикой и всё чаще планируются заранее с учётом маршрута, транспорта и условий размещения. Большинство владельцев предпочитают не расставаться с питомцами даже во время отпуска или коротких поездок. Об этом сообщает сервис путешествий "Туту", проанализировав результаты собственного опроса.

Куда россияне ездят с питомцами

Согласно данным исследования, 84% опрошенных россиян путешествуют с домашними животными по регионам страны. Наиболее популярными остаются маршруты в пределах своей области — такой вариант выбирают 43% респондентов. Поездки за границу с животными планируют 12% участников опроса.

В 2025 году лидером среди направлений для путешествий с питомцами стал Краснодарский край и юг России — их выбрали 33% респондентов. Далее следуют Москва (9%), Алтайский край (8%) и Санкт-Петербург (6%). Среди зарубежных направлений наибольшей популярностью пользуется Турция, на которую пришлось 40% ответов, а также страны Кавказа и Республика Беларусь — по 13%.

Какой транспорт выбирают владельцы животных

Наиболее удобным способом передвижения для поездок с питомцами остаётся автомобиль. На нём путешествуют 62% опрошенных, что позволяет гибко планировать маршрут и делать остановки по мере необходимости. Железнодорожный транспорт также остаётся востребованным: поезд выбирают 42% респондентов.

Выбор транспорта, как отмечают аналитики, напрямую связан с уровнем комфорта для животного и возможностью минимизировать стресс во время дороги. Автомобиль даёт больше контроля над условиями поездки, тогда как поезд удобен для дальних маршрутов внутри страны.

Поводы для поездок с животными

Чаще всего россияне берут домашних животных с собой в поездки к друзьям и близким — так ответили 46% участников опроса. Столько же респондентов путешествуют с питомцами в длительный отпуск. Короткие поездки на праздники или выходные с животными планируют 36% опрошенных.

Эксперты отмечают, что такие показатели отражают изменение отношения к путешествиям: домашние животные всё чаще воспринимаются как полноценные члены семьи, ради которых владельцы готовы адаптировать маршруты и формат отдыха.