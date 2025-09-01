Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:56

Когда собака в автобусе становится проблемой: неожиданные запреты и штрафы

Федеральный закон регулирует перевозку собак в транспорте

Представьте: вы планируете поездку с верным четвероногим другом, но вдруг задумываетесь — а можно ли вообще взять с собой кошку, собаку или попугая в общественный транспорт? Или лучше ограничиться такси? Давайте разберёмся в правилах вместе, чтобы ваше путешествие прошло гладко и без стресса!

Городской автобус или маршрутка

В городском транспорте путешествовать с питомцами вполне реально. С крупной собакой садитесь на заднюю площадку — обязательно в наморднике и на коротком поводке, и держите её рядом. За проезд такого "пассажира" заплатите как за багаж или детский билет (обычно 50% от взрослого).

Мелких животных можно перевозить в клетке или переноске, если суммарные габариты не превышают 120 см — тогда это как ручная кладь, и доплачивать не нужно. Если хотите поставить контейнер на сиденье рядом, придётся оплатить как багаж.

Такси: удобство с нюансами

Казалось бы, в такси можно взять кого угодно, но не всё так просто. Животные иногда нервничают в поездке, особенно после визита к ветеринару, поэтому многие сервисы вводят специальный тариф для пассажиров с питомцами. В Воронеже, например, цена вырастает на 50 рублей по сравнению с обычной поездкой.

Небольших собак или кошек нужно перевозить в переноске, а для крупных — подготовьте подстилку, намордник и поводок. И будьте готовы к сюрпризам: если питомец "оставит след", может понадобиться химчистка салона — держите на всякий случай от 500 до 2000 рублей.

Пригородные электрички

Здесь всем животным, кроме собак-поводырей, нужен отдельный билет. Его стоимость — не больше 25% от цены взрослого билета на маршруте. Мелких питомцев можно держать на руках с поводком, без переноски. Крупных собак перевозят только в тамбуре — с намордником и на коротком поводке.

Поезда дальнего следования

В поезде с животными можно ехать только в купе — плацкарт для них закрыт, даже для хомячка или попугая. В "Сапсане" есть специальные места для пассажиров с питомцами. Один человек может взять двоих мелких зверей или одного крупного.

Проезд оплачивается по тарифам РЖД, но с большой собакой вроде алабая или овчарки придётся выкупить все места в купе. Обязательно возьмите документы с отметками о прививках и свидетельство от ветеринара. Если едете в ближнее зарубежье, убедитесь, что животное чипировано.

Самолёт: полёт с ограничениями

В салоне самолёта разрешены только питомцы весом до 5-8 кг вместе с клеткой, а суммарные габариты переноски — не больше 115 см. Остальные летят в багажном отсеке. Стоимость зависит от веса животного. Заранее получите согласие авиакомпании — даже привитую крупную собаку могут не взять на борт. В аэропорту животное пройдёт контроль, так что приготовьте все документы о прививках и ветеринарное свидетельство с маршрутом.

Водный транспорт: круизы и паромы

На корабле или пароме можно путешествовать только с ручными животными весом до 7 кг в переноске, плюс все необходимые документы. Выпускать питомца на прогулку разрешено лишь на специальной палубе — в других местах строго запрещено. Собаки-поводыри плывут бесплатно с хозяином, остальным нужен специальный билет.

