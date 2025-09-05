Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
собака чешется от блох
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:37

Хозяева в восторге: эта игрушка укрепляет связь с питомцем каждый день

Кошки и собаки нуждаются в игрушках не меньше, чем в корме или уютном месте для сна. Они помогают не только поддерживать физическую активность, но и развивают умственные способности. Более того, правильные игрушки предотвращают разрушительное поведение: питомец с меньшей вероятностью будет грызть мебель или лаять без причины.

Игрушка — это способ удовлетворить врождённые инстинкты, снять стресс и даже укрепить здоровье. Например, некоторые аксессуары помогают чистить зубы и способствуют контролю веса. Но главное — игра делает связь между животным и хозяином крепче.

Лучшие подарки для питомцев

Маникюрный салон для кошки
Кошачьи деревья и когтеточки — настоящий маст-хэв. Они позволяют животным лазать, царапать, тянуться и отдыхать на высоте. Это снижает уровень тревожности, предотвращает ожирение и спасает мебель от когтей.

Выбирая такую игрушку, хозяин обеспечивает питомцу безопасное пространство и шанс проявить себя. Кошка будет точить когти, играть и чувствовать себя в своей стихии.

Интерактивные игры для собаки

Для активных собак отличным решением станет автоматический пусковой механизм для мячей. Он бросает игрушку снова и снова, а питомец с радостью бежит за добычей. Это одна из самых популярных игрушек, позволяющая тратить энергию и тренировать мышцы.

Тем, кто ищет более спокойное, но умное развлечение, подойдут стратегические игры с лакомствами. Собака будет открывать ящики и конусы, получая поощрение за находчивость. Такие упражнения стимулируют мозг и поддерживают интерес.

А вот мягкие игрушки станут незаменимыми для собак, которые обожают общение и тактильный контакт. Яркие цвета и необычные формы делают игру эмоционально насыщенной и захватывающей.

