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Щенок у ветеринара
Щенок у ветеринара
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Главная / Питомцы
Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:29

Витамины для собак и кошек покупают без раздумий: когда это помогает, а когда приведет в клинику

Россияне тратят миллиарды рублей на пищевые добавки для своих питомцев, однако эксперты призывают скептически относиться к целесообразности таких расходов. О том, какие препараты действительно безопасны для самостоятельного применения и когда визит в клинику становится жизненно важным, NewsInfo рассказал главный врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев.

Ранее сообщалось, что за четыре месяца жители России потратили около двух миллиардов рублей на дополнительные подкормки для животных. Эта статистика вызывает вопросы у практикующих врачей, которые подчеркивают: зачастую владельцы переплачивают за препараты, чья эффективность не имеет доказательной базы.

Эксперты отмечают, что самостоятельное назначение питомцам витаминов бывает опасным. Кроме того, на маркетплейсах часто встречаются товары, которые позиционируются как биологически активные добавки лишь для того, чтобы избежать процедуры регистрации в качестве полноценных лекарственных средств.

"Водоросли морские можно, хондропротекторы для суставов можно. Собаки живут в теплых условиях. Это не способствует тому, чтобы шерстный покров был здоровый, такие собаки линяют круглогодично, доставляют неудобство для владельца. Владелец может самостоятельно приобретать полиненасыщенные жирные кислоты и капать их", — отметил ветврач.

Полиненасыщенные жирные кислоты при правильном применении не наносят вреда здоровью питомца, о чем ранее писали эксперты, подчеркивая, что масло лосося поддерживает здоровье кожи и шерсти у собак и кошек. Впрочем, врачи напоминают, что перепады температуры усиливают линьку у домашних животных, и за симптомами потери волос могут скрываться серьезные патологии.

"Лучше, чтобы ветеринарный врач проконсультировал по этому поводу, рекомендовал добавки для сердца, печени, почек питомца", — полагает специалист.

Эксперты напоминают, что неправильный рацион вызывает болезни и ожирение у питомцев. Поэтому при выборе схемы кормления и дополнительных добавок для лечения внутренних органов консультация со специалистом обязательна. Выбор питания напрямую влияет на общее состояние организма, так как один неверный рацион — и собака меняется, а скрытые дефициты способны нарушить работу важнейших систем организма.

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Проверено экспертом: Ветеринар Марина Черкасова, Ветеринар Сергей Ермаков
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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