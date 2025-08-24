Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:26

Белая собака вышла на солнце без крема — последствия повергли хозяйку в шок

Врачи предупредили об опасности ультрафиолета для собак и кошек

Многие хозяева уверены, что жара и солнце угрожают только людям. Но на самом деле четвероногие друзья страдают от солнечных лучей не меньше. Особенно уязвимы животные со светлой шерстью и открытыми участками кожи. Именно поэтому ветеринары всё чаще напоминают о важности солнцезащитного крема для собак и кошек.

Опасность UV-лучей для животных

UVA- и UVB-лучи могут спровоцировать серьёзные заболевания у питомцев — от ожогов до рака кожи. Если кожа не защищена, риск возрастает в разы. Чаще всего страдают морда, уши и живот — те зоны, где шерсть редкая или совсем отсутствует.

Белые кошки и собаки особенно чувствительны: их кожа намного уязвимее, и без защиты она быстрее получает повреждения. Поэтому такие питомцы требуют особого ухода круглый год, а не только в жаркие месяцы.

Нужен ли собакам солнцезащитный крем?

Да, и особенно во время активного отдыха. Пляж, бассейн или просто длительная прогулка могут обернуться болезненными последствиями. Крем снижает риск рака кожи и других дерматологических проблем, которые напрямую влияют на здоровье и качество жизни собаки.

Какой крем выбрать для собаки

Лучшее решение — ветеринарный солнцезащитный крем. Он:

  • гипоаллергенный;
  • безопасен при случайном слизывании;
  • не вызывает раздражения;
  • защищает даже чувствительную кожу.

Особенно важно наносить его на морду, уши, живот, подмышки и пах. Если шерсть белая или очень светлая — обработать всё тело.

А что насчёт кошек?

Несмотря на то что многие кошки редко выходят на улицу, они обожают греться у окна. А значит, тоже рискуют. Для них необходим специальный крем, предназначенный именно для кошачьей кожи.

Важно помнить: человеческий солнцезащитный крем категорически не подходит! Для белых кошек рекомендуется выбирать средства с высоким уровнем SPF.

Как правильно наносить крем

Ветеринары советуют обрабатывать зоны с минимальной защитой шерсти: мордочку, уши, живот и интимные места. У белых питомцев крем распределяют по всему телу.

Если животное не привыкло к такой процедуре, стоит использовать метод позитивного подкрепления — наносить средство постепенно и поощрять лакомствами. Со временем питомец начнёт воспринимать уход спокойно.

