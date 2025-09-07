Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 3:46

Владельцы белых кошек и собак в шоке — болезнь начинается с безобидной точки на коже

Ветеринары объяснили, почему белые кошки и собаки чаще болеют раком кожи

Рак кожи у собак и кошек — одна из самых серьёзных угроз для здоровья домашних животных. Болезнь часто начинается незаметно: небольшие узелки и припухлости на коже могут показаться безобидными, но со временем перерастают в опухоль. В тяжёлых случаях заболевание становится смертельно опасным.

Особенно осторожными владельцам стоит быть летом: активное солнце усиливает риск развития рака. Белые собаки и кошки подвержены заболеванию больше остальных, ведь их кожа содержит меньше защитного пигмента — меланина.

Почему светлые животные в зоне риска

Меланин не только определяет цвет шерсти и кожи, но и служит естественной защитой от ультрафиолетовых лучей. У животных со светлой шерстью его меньше, а значит, кожа менее защищена от солнечного излучения. Поэтому у белых кошек и собак рак кожи встречается чаще, чем у тёмных.

Но важно помнить: опухоли могут возникать у питомцев любого окраса — от чёрного до рыжего. Солнце одинаково опасно для всех.

Белые породы, требующие особого внимания

Некоторые породы кошек и собак особенно нуждаются в защите:

  • Кошки: ангора, гималаи, рэгдолл, турецкий ван, бурмилла, сфинксы.
  • Собаки: мальтийская болонка, сибирский хаски, бишон фризе, самоед, аргентинский дог.

Кроме того, у бесшерстных пород и метисов со светлой кожей риск развития рака кожи особенно высок.

Как защитить питомца от солнца

Летом меры предосторожности обязательны:

  • Солнцезащитный крем для животных. Это средство — первая линия обороны. Оно создано с учётом особенностей шерсти и pH кожи питомца, поэтому безопасно. Наносить крем нужно на уши, мордочку, область вокруг глаз и живот.
  • Ограничение прогулок в жаркие часы. Ветеринары советуют выгуливать собак до 10 утра и после 16 часов, когда солнце менее агрессивно. Кошкам лучше ограничить доступ к подоконникам, балконам и открытому двору в середине дня.
  • Полноценное питание и вода. Сильный иммунитет помогает организму бороться с раковыми клетками. Летом животные могут есть меньше, поэтому особенно важно выбирать качественный корм и следить, чтобы миска с водой всегда была полной.

