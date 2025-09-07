Владельцы белых кошек и собак в шоке — болезнь начинается с безобидной точки на коже

Рак кожи у собак и кошек — одна из самых серьёзных угроз для здоровья домашних животных. Болезнь часто начинается незаметно: небольшие узелки и припухлости на коже могут показаться безобидными, но со временем перерастают в опухоль. В тяжёлых случаях заболевание становится смертельно опасным.

Особенно осторожными владельцам стоит быть летом: активное солнце усиливает риск развития рака. Белые собаки и кошки подвержены заболеванию больше остальных, ведь их кожа содержит меньше защитного пигмента — меланина.

Почему светлые животные в зоне риска

Меланин не только определяет цвет шерсти и кожи, но и служит естественной защитой от ультрафиолетовых лучей. У животных со светлой шерстью его меньше, а значит, кожа менее защищена от солнечного излучения. Поэтому у белых кошек и собак рак кожи встречается чаще, чем у тёмных.

Но важно помнить: опухоли могут возникать у питомцев любого окраса — от чёрного до рыжего. Солнце одинаково опасно для всех.

Белые породы, требующие особого внимания

Некоторые породы кошек и собак особенно нуждаются в защите:

Кошки: ангора, гималаи, рэгдолл, турецкий ван, бурмилла, сфинксы.

Собаки: мальтийская болонка, сибирский хаски, бишон фризе, самоед, аргентинский дог.

Кроме того, у бесшерстных пород и метисов со светлой кожей риск развития рака кожи особенно высок.

Как защитить питомца от солнца

Летом меры предосторожности обязательны: