Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:53

Кто эти люди, готовые заменить вас для вашей кошки? Тайны профессии зооняни

Ветеринары объяснили, как подготовить кошку к передержке у зооняни

Оставлять питомца одного на время отпуска — всегда стресс. Но теперь есть решение: зооняня (или зооситтер) присмотрит за вашим любимцем, покормит, погуляет и даже поиграет с ним. Эта услуга особенно востребована в больших городах, где не всегда есть родственники или друзья, готовые помочь.

Как работает передержка?

Есть два основных варианта:

Уход на вашей территории. Зооняня приезжает к вам домой — это удобно для питомца, ведь он остаётся в знакомой обстановке.

Плюсы:

  • меньше стресса для животного.
  • привычный режим кормления и прогулок.

Минусы:

  • придётся доверить ключи незнакомцу.
  • лучше выбирать проверенных специалистов по рекомендациям.

Совет:

  • познакомьте питомца с зооситтером заранее.
  • уберите ценные вещи, которые могут пострадать.

Передержка у зооняни. Питомец временно живёт у ситтера в специально оборудованном помещении.

На что обратить внимание:

  • чистота и безопасность пространства.
  • наличие других животных (чтобы избежать конфликтов).
  • возможность заранее увидеть место (лично или по фото/видео).

Важно:

  • заключайте договор.
  • доверяйте только проверенным рекомендациям.

Что нужно сообщить зооняне?

Чтобы питомец чувствовал себя комфортно, подготовьте инструкцию:

  • питание: чем, как часто и в каких порциях кормить.
  • прогулки: длительность и количество в день.
  • игры: любимые игрушки и занятия.
  • уход: вычёсывание, купание, обработка.
  • здоровье: лекарства, витамины, контакты ветеринара.

Соберите питомцу "чемоданчик":

  • лежанку или домик.
  • миски, корм, лакомства.
  • игрушки, расчёску, поводок.
  • одежду по сезону (если нужно).
  • аптечку с лекарствами.

