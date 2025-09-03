Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 9:04

Те, кто выглядит безобидно, опаснее всех: почему именно хомяки и черепахи несут угрозу

Врачи предупредили о риске заражения вирусом LCMV от домашних грызунов при беременности

Маленькие домашние животные часто кажутся компромиссом для тех, кто мечтает о питомце, но не готов полностью менять привычный уклад жизни. Хомячки, морские свинки, мыши, кролики, дегу или шиншиллы занимают немного места и в большинстве случаев живут в клетке. Однако их присутствие в доме не всегда безобидно: такие зверьки способны стать источником серьёзных инфекций, о которых редко задумываются будущие родители.

Опасность вируса лимфоцитарного хориоменингита

Одним из главных рисков, связанных с грызунами, является вирус лимфоцитарного хориоменингита (LCMV). Он способен вызывать тяжёлые осложнения во время беременности: врождённые пороки развития или даже выкидыш. Заражение может произойти несколькими путями. Чаще всего вирус передаётся при укусе, но также заразными являются моча, кровь и слюна животного. Опасность представляют и новорождённые мышата или хомячата, а также материалы, использованные самкой для гнезда.

Особая сложность в том, что существует воздушно-пылевой и воздушно-капельный путь передачи LCMV. Противостоять такому варианту заражения крайне трудно, так как вирус может попасть в организм даже без прямого контакта с питомцем.

Если у человека внезапно поднимается температура, появляются тошнота, рвота, мышечные боли, головная боль и сильная усталость, а также отмечается ригидность затылочных мышц (невозможность наклонить голову к груди), необходимо срочно обратиться к врачу. При этом важно сообщить специалисту, что в доме живут грызуны.

Основным источником инфекции считаются дикие домовые мыши. Они способны заражать не только людей, но и домашних питомцев — как в зоомагазине, так и в квартире заводчика или уже у владельца. В большинстве случаев речь идёт именно о воздушно-пылевом пути инфицирования.

Как снизить риск заражения LCMV

Чтобы минимизировать вероятность опасного контакта, врачи рекомендуют соблюдать простые меры предосторожности:

  1. Держать грызунов в отдельном помещении, куда не заходят беременные женщины.

  2. Всегда тщательно мыть руки с мылом после взаимодействия с животным.

  3. Чистку клетки поручать другим членам семьи, а не будущей маме.

  4. Убирать клетку только на улице или в хорошо проветриваемом помещении.

  5. Избегать любых контактов с дикими мышами и крысами.

  6. При необходимости защиты дома от грызунов пользоваться только методами, одобренными акушером-гинекологом, так как многие химические препараты опасны для беременных.

Рептилии: скрытая угроза для беременных

Не менее серьёзную проблему представляют рептилии — черепахи, змеи, ящерицы, игуаны и даже крокодилы. Эти животные всё чаще встречаются в квартирах, однако именно им специалисты советуют сказать временное "нет", если в семье ожидается ребёнок.

Рептилии нередко являются переносчиками сальмонеллёза — инфекции пищеварительной системы, которая особенно опасна для будущих мам и детей до пяти лет. В отличие от продуктов питания, где сальмонелла погибает при правильной термообработке, полностью исключить риск заражения от домашней черепахи невозможно.

Заболеть можно через любой биологический секрет питомца: слюну, кал или мочу. Причём регулярные визиты к ветеринару здесь не помогут. Даже отрицательный анализ не гарантирует, что животное не инфицировано: оно может просто не выделять бактерию в момент сдачи проб.

Поэтому врачи советуют на время беременности и первых лет жизни ребёнка отказаться от содержания рептилий. Для самих животных это не станет серьёзным стрессом, в отличие от риска, которому подвергается здоровье семьи.

Что важно помнить будущим родителям

Домашние питомцы приносят радость и делают жизнь уютнее, но в период ожидания ребёнка нужно особенно тщательно взвешивать все риски. Контакт с грызунами и рептилиями может привести к инфекциям, последствия которых окажутся куда серьёзнее, чем временное расставание с любимцем.

Ключ к безопасности семьи — осведомлённость и внимательное отношение к рекомендациям специалистов. Правильные меры профилактики позволяют снизить опасность до минимума, сохранив и здоровье будущей мамы, и спокойствие близких.

