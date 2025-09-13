Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Щенок грызёт тапок
Щенок грызёт тапок
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:04

За маской породистого щенка скрывается сеть обмана — узнайте, как не стать жертвой

Мошенники при продаже домашних животных обманывают покупателей через поддельные объявления

В наше время купить домашнего питомца стало проще, чем когда-либо. Интернет полон объявлений о продаже щенков и котят, и каждый может выбрать питомца по душе. Но вместе с удобством пришли и риски — мошенники тоже не дремлют. Как распознать обман и не потерять деньги? Давайте разбираться.

Фото — не всегда правда

Часто в объявлении о продаже породистого питомца используются чужие фотографии. Мошенники просто крадут снимки из чужих аккаунтов, чтобы привлечь покупателей. Как проверить? Загрузите фото из объявления в поиск по картинкам — если найдете ту же собачку или котенка на другой странице, где их по-настоящему любят и ухаживают, значит, вас пытаются обмануть.

Если питомец находится в вашем городе, обязательно договоритесь о встрече и посмотрите на животное лично. Не поддавайтесь на давление продавца, который требует предоплату или залог, обещая вернуть деньги, если что-то не понравится. Лучше сразу встретиться и убедиться, что питомец действительно существует.

А если заводчик из другого города, попросите провести видеозвонок. Это поможет увидеть питомца вживую и понять, стоит ли ехать за ним или заказывать доставку.

Настоящие заводчики не скрываются

Обратите внимание на условия содержания животных. Если вам показывают щенков или котят на улице и не приглашают в дом, это повод насторожиться. Настоящие заводчики всегда рады показать, как ухаживают за питомцами, и не скрывают своих условий.

Пока щенок или котенок маленькие, сложно определить чистоту породы. Иногда породистый малыш может выглядеть не так, как вы ожидали. Если вам важна именно порода, не гонитесь за слишком низкой ценой. Обязательно уточняйте документы — метрики, клеймо или татуировку, подтверждающие происхождение.

Если продавец присылает вам ссылки для оплаты, будьте предельно внимательны. Не переходите по подозрительным адресам и не вводите данные банковской карты на незнакомых сайтах. Мошенники могут украсть деньги с вашего счёта.

Советы от опытных владельцев

  • Спросите у друзей и знакомых, где они брали своих питомцев.
  • Почитайте отзывы о заводчике в интернете.
  • Рассмотрите вариант взять питомца в добрые руки — даже непородистый питомец подарит вам много любви и радости.

Покупка домашнего питомца — радостное событие, но оно требует внимательности и осторожности. Проверяйте фотографии, договаривайтесь о встречах, не спешите с предоплатой и выбирайте проверенных заводчиков. Тогда новый друг будет радовать вас долгие годы.

