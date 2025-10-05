Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Желтоголовый амазон
Желтоголовый амазон
© commons.wikimedia.org by Derek Ramsey is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 9:21

Ошибка при покупке — и птица страдает: что нельзя делать, выбирая попугая

Эксперты указали, что клетка для одного попугая должна быть не меньше 50 сантиметров

Попугай — это не просто украшение интерьера и не временное увлечение. Он становится настоящим членом семьи, со своим характером, привычками и потребностями. Поэтому прежде чем купить клетку и выбрать цвет перьев, важно понять: готовы ли вы к ежедневному уходу, вниманию и заботе. Если да — давайте разберёмся, как правильно выбрать попугая и создать ему комфортную жизнь.

С чего начать

Перед покупкой стоит определить, какую именно породу вы хотите. Для новичков лучше всего подойдут волнистые попугаи или кореллы. Эти птицы неприхотливы, легко приручаются и прекрасно чувствуют себя даже в небольшой квартире.

Кореллы (иначе — нимфы) вырастают до 30 сантиметров и отличаются забавным хохолком на голове. Родом они из Австралии, живут в домашних условиях до 15 лет. Волнистые попугаи меньше — около 20 сантиметров, зато считаются самыми "говорливыми". Они могут выучить десятки слов, а иногда и короткие песенки.

Сравнение пород

Порода Размер Продолжительность жизни Способности к речи Характер Особенности
Волнистый попугай ~20 см 10-15 лет Отличные Активный, любознательный Легко обучается, требует общения
Корелла ~30 см До 15 лет Средние Нежный, контактный Лучше имитирует звуки, чем речь

Обе породы родом из Австралии и отличаются дружелюбным нравом. Они могут жить поодиночке, но при совместном содержании быстро сближаются и даже могут образовать пару.

Советы шаг за шагом

  1. Выберите подходящий возраст. Лучше брать молодую птицу в возрасте 5-6 недель. Молодые попугаи быстрее адаптируются к новому дому и человеку.

  2. Проверьте внешний вид. Здоровая птица активна, чистоплотна, у неё блестящие глаза и ровное оперение.

  3. Оцените грудную клетку. Если грудина выступает — птица истощена, а это может быть признаком болезни.

  4. Осмотрите перья. У волнистых попугаев встречается "французская линька" — выпадение перьев на хвосте и крыльях. При этом заболевании они не восстанавливаются.

  5. Выберите клетку. Для одного попугая подойдёт клетка длиной от 50 см. Для пары — не меньше 70-80 см, с горизонтальными прутьями, чтобы птицы могли лазать.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: купить попугая "на эмоциях" без подготовки.
    Последствие: птица может оказаться слишком требовательной, а владелец быстро устанет.
    Альтернатива: заранее прочитайте о породах и особенностях ухода.

  • Ошибка: выбрать маленькую клетку.
    Последствие: у попугая появится стресс и агрессия.
    Альтернатива: клетка должна позволять птице расправить крылья, даже не выходя наружу.

  • Ошибка: кормить только зерновыми смесями.
    Последствие: развивается авитаминоз и проблемы с оперением.
    Альтернатива: добавляйте овощи, фрукты, веточки и минеральные камни.

А что если завести пару?

Если у вас достаточно места и времени, два попугая — отличная идея. Кореллы и волнистики могут прекрасно ладить, особенно если они разного пола. Но важно помнить: клетка должна быть у каждого своя, а "прогулки" по комнате можно устраивать совместно.

Пары попугаев при хорошем уходе легко размножаются. Это не только интересно, но и трогательно — наблюдать, как птицы заботятся о птенцах.

Плюсы и минусы содержания

Плюсы Минусы
Легко приручаются и общаются с человеком Требуют ежедневного внимания
Подходят для квартир Могут шуметь утром и вечером
Неприхотливы в уходе Быстро скучают без хозяина
Учатся словам и звукам Не любят резких движений и громких звуков

FAQ

Как выбрать корм для попугая?
Покупайте готовые зерновые смеси с просом, овсом и семенами канареечника. Раз в неделю добавляйте овощи, зелень и кусочек яблока.

Сколько стоит завести попугая?
Стоимость волнистого попугая начинается от 1500 рублей, кореллы — от 6000. Плюс клетка, кормушки, игрушки и регулярный корм — всё вместе около 10-15 тысяч рублей.

Что лучше: один или пара?
Если у вас мало времени, лучше один попугай. Пара требует больше места и ухода, зато птицы чувствуют себя счастливее.

Можно ли выпускать попугая летать по квартире?
Да, но только после адаптации. Уберите опасные предметы, закройте окна и зеркала, чтобы птица не ударилась.

Мифы и правда

  • Миф: попугаи "говорят", понимая смысл слов.
    Правда: они запоминают звучание и интонацию, но не осознают значение фраз.

  • Миф: если попугай живёт один, ему скучно и он заболеет.
    Правда: всё зависит от внимания хозяина. Одинокая, но любимая птица может быть счастливой.

  • Миф: чем чаще купаешь попугая, тем лучше.
    Правда: достаточно 1-2 раз в неделю, иначе можно пересушить кожу и перья.

3 интересных факта

  1. Волнистые попугаи способны узнавать себя в зеркале — редкость для птиц.

  2. Кореллы могут издавать более 50 различных звуков и "играть мелодии".

  3. Попугаи спят стоя, опираясь на одну лапку — это помогает им сохранять равновесие.

Исторический контекст

Первые волнистые попугаи появились в Европе в XIX веке. Их завезли из Австралии как экзотических диковинок, и уже через несколько десятилетий они стали самыми популярными домашними птицами. Кореллы пришли чуть позже, но быстро покорили сердца владельцев благодаря своему "хохолку" и мягкому характеру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Университет Квинсленда: найден новый вид гигантской анаконды длиной до 8 метров сегодня в 1:22
Учёные в шоке: в Эквадоре обнаружили анаконду, которой нет в учебниках

В джунглях Амазонки учёные обнаружили новый вид гигантской змеи, который поразил даже опытных биологов. Чем он отличается от известных анаконд?

Читать полностью » Эксперт РКФ: мопс и французский бульдог лучше всего чувствуют себя в городских условиях сегодня в 0:25
Эти собаки чувствуют себя в квартире лучше, чем некоторые люди

Если вы мечтаете о собаке, но живёте в квартире, не спешите отказываться от идеи. Некоторые породы чувствуют себя дома даже без двора.

Читать полностью » Ветеринары предупредили: в зоогостиницы принимают только привитых питомцев вчера в 23:04
Договор спасает не только деньги: как защитить здоровье животного при заселении

Зоогостиница может стать вторым домом для питомца, но только при правильном выборе. Узнайте, на что обратить внимание при подборе отеля.

Читать полностью » В Жуковском прошла акция по чипированию и вакцинации домашних животных вчера в 22:01
Чип и прививка за одну прогулку: в Жуковском прошла акция для животных

В Жуковском провели акцию по чипированию и вакцинации животных прямо в парке. Узнайте, чем полезны такие выездные приёмы для хозяев и питомцев.

Читать полностью » Зоологи объяснили, чем обезьяны отличаются от человекообразных обезьян вчера в 21:19
Обезьяны и человекообразные — не одно и то же: вот главное различие, которое все путают

Обезьяны и человекообразные обезьяны часто кажутся почти одинаковыми, но различия между ними удивляют — от хвоста до интеллекта.

Читать полностью » Нельзя наказывать щенка за укусы вчера в 20:18
Маленький хищник в доме: вот что на самом деле значит, когда щенок грызёт всё подряд

Щенок кусается? Это естественно, но временно. Разбираем эффективные приёмы, которые помогут мягко и быстро скорректировать поведение.

Читать полностью » Ветеринары предупредили об опасности пищевой соды для собак вчера в 19:12
Пищевая сода — враг под видом друга: вот чем опасен привычный порошок для собак

Пищевая сода кажется безопасной, но для собак она может стать ядом. Узнайте, чем опасна сода и как действовать, если питомец её съел.

Читать полностью » Эксперты рассказали, что делать, если собака охотится за ребёнком во время игры вчера в 18:18
Игра превращается в охоту на ребенка: вот что стоит за поведением собаки

Что делать, если собака преследует детей? Разбираем 4 действенных метода, которые помогут безопасно скорректировать поведение питомца.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Перекопка разрушает экосистему земли и убивает червей — выяснили исследователи института INRAE Франции
Садоводство
Рут Карлл: вечнозеленые кустарники и туи не успевают укорениться при осенней посадке
Авто и мото
Автопроизводители сообщили, что бензин с октановым числом ниже 92 больше не используется в РФ
Туризм
Астрахань: история города, архитектура и главные достопримечательности
Технологии
Эксперты: приостановка работы правительства США ставит под удар технологические компании
Красота и здоровье
Профессор Аль-Лами: импотенция может быть первым симптомом атеросклероза
Спорт и фитнес
Утренняя зарядка с ягодичным мостиком и скалолазом улучшает обмен веществ
Еда
Салат с кальмарами и пекинской капустой получается лёгким и сытным
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet