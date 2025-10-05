Ошибка при покупке — и птица страдает: что нельзя делать, выбирая попугая
Попугай — это не просто украшение интерьера и не временное увлечение. Он становится настоящим членом семьи, со своим характером, привычками и потребностями. Поэтому прежде чем купить клетку и выбрать цвет перьев, важно понять: готовы ли вы к ежедневному уходу, вниманию и заботе. Если да — давайте разберёмся, как правильно выбрать попугая и создать ему комфортную жизнь.
С чего начать
Перед покупкой стоит определить, какую именно породу вы хотите. Для новичков лучше всего подойдут волнистые попугаи или кореллы. Эти птицы неприхотливы, легко приручаются и прекрасно чувствуют себя даже в небольшой квартире.
Кореллы (иначе — нимфы) вырастают до 30 сантиметров и отличаются забавным хохолком на голове. Родом они из Австралии, живут в домашних условиях до 15 лет. Волнистые попугаи меньше — около 20 сантиметров, зато считаются самыми "говорливыми". Они могут выучить десятки слов, а иногда и короткие песенки.
Сравнение пород
|Порода
|Размер
|Продолжительность жизни
|Способности к речи
|Характер
|Особенности
|Волнистый попугай
|~20 см
|10-15 лет
|Отличные
|Активный, любознательный
|Легко обучается, требует общения
|Корелла
|~30 см
|До 15 лет
|Средние
|Нежный, контактный
|Лучше имитирует звуки, чем речь
Обе породы родом из Австралии и отличаются дружелюбным нравом. Они могут жить поодиночке, но при совместном содержании быстро сближаются и даже могут образовать пару.
Советы шаг за шагом
-
Выберите подходящий возраст. Лучше брать молодую птицу в возрасте 5-6 недель. Молодые попугаи быстрее адаптируются к новому дому и человеку.
-
Проверьте внешний вид. Здоровая птица активна, чистоплотна, у неё блестящие глаза и ровное оперение.
-
Оцените грудную клетку. Если грудина выступает — птица истощена, а это может быть признаком болезни.
-
Осмотрите перья. У волнистых попугаев встречается "французская линька" — выпадение перьев на хвосте и крыльях. При этом заболевании они не восстанавливаются.
-
Выберите клетку. Для одного попугая подойдёт клетка длиной от 50 см. Для пары — не меньше 70-80 см, с горизонтальными прутьями, чтобы птицы могли лазать.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: купить попугая "на эмоциях" без подготовки.
Последствие: птица может оказаться слишком требовательной, а владелец быстро устанет.
Альтернатива: заранее прочитайте о породах и особенностях ухода.
-
Ошибка: выбрать маленькую клетку.
Последствие: у попугая появится стресс и агрессия.
Альтернатива: клетка должна позволять птице расправить крылья, даже не выходя наружу.
-
Ошибка: кормить только зерновыми смесями.
Последствие: развивается авитаминоз и проблемы с оперением.
Альтернатива: добавляйте овощи, фрукты, веточки и минеральные камни.
А что если завести пару?
Если у вас достаточно места и времени, два попугая — отличная идея. Кореллы и волнистики могут прекрасно ладить, особенно если они разного пола. Но важно помнить: клетка должна быть у каждого своя, а "прогулки" по комнате можно устраивать совместно.
Пары попугаев при хорошем уходе легко размножаются. Это не только интересно, но и трогательно — наблюдать, как птицы заботятся о птенцах.
Плюсы и минусы содержания
|Плюсы
|Минусы
|Легко приручаются и общаются с человеком
|Требуют ежедневного внимания
|Подходят для квартир
|Могут шуметь утром и вечером
|Неприхотливы в уходе
|Быстро скучают без хозяина
|Учатся словам и звукам
|Не любят резких движений и громких звуков
FAQ
Как выбрать корм для попугая?
Покупайте готовые зерновые смеси с просом, овсом и семенами канареечника. Раз в неделю добавляйте овощи, зелень и кусочек яблока.
Сколько стоит завести попугая?
Стоимость волнистого попугая начинается от 1500 рублей, кореллы — от 6000. Плюс клетка, кормушки, игрушки и регулярный корм — всё вместе около 10-15 тысяч рублей.
Что лучше: один или пара?
Если у вас мало времени, лучше один попугай. Пара требует больше места и ухода, зато птицы чувствуют себя счастливее.
Можно ли выпускать попугая летать по квартире?
Да, но только после адаптации. Уберите опасные предметы, закройте окна и зеркала, чтобы птица не ударилась.
Мифы и правда
-
Миф: попугаи "говорят", понимая смысл слов.
Правда: они запоминают звучание и интонацию, но не осознают значение фраз.
-
Миф: если попугай живёт один, ему скучно и он заболеет.
Правда: всё зависит от внимания хозяина. Одинокая, но любимая птица может быть счастливой.
-
Миф: чем чаще купаешь попугая, тем лучше.
Правда: достаточно 1-2 раз в неделю, иначе можно пересушить кожу и перья.
3 интересных факта
-
Волнистые попугаи способны узнавать себя в зеркале — редкость для птиц.
-
Кореллы могут издавать более 50 различных звуков и "играть мелодии".
-
Попугаи спят стоя, опираясь на одну лапку — это помогает им сохранять равновесие.
Исторический контекст
Первые волнистые попугаи появились в Европе в XIX веке. Их завезли из Австралии как экзотических диковинок, и уже через несколько десятилетий они стали самыми популярными домашними птицами. Кореллы пришли чуть позже, но быстро покорили сердца владельцев благодаря своему "хохолку" и мягкому характеру.
