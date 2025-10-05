Ошибка при покупке — и птица страдает: что нельзя делать, выбирая попугая

Попугай — это не просто украшение интерьера и не временное увлечение. Он становится настоящим членом семьи, со своим характером, привычками и потребностями. Поэтому прежде чем купить клетку и выбрать цвет перьев, важно понять: готовы ли вы к ежедневному уходу, вниманию и заботе. Если да — давайте разберёмся, как правильно выбрать попугая и создать ему комфортную жизнь.

С чего начать

Перед покупкой стоит определить, какую именно породу вы хотите. Для новичков лучше всего подойдут волнистые попугаи или кореллы. Эти птицы неприхотливы, легко приручаются и прекрасно чувствуют себя даже в небольшой квартире.

Кореллы (иначе — нимфы) вырастают до 30 сантиметров и отличаются забавным хохолком на голове. Родом они из Австралии, живут в домашних условиях до 15 лет. Волнистые попугаи меньше — около 20 сантиметров, зато считаются самыми "говорливыми". Они могут выучить десятки слов, а иногда и короткие песенки.

Сравнение пород