Снег лежит, а паразиты не дремлют: владельцам собак раскрыли неприятную правду о зимних прогулках

Защита домашних животных от паразитов требуется в течение всего календарного года, заявила ветеринарный врач Екатерина Гуляева. В комментарии для NewsInfo эксперт пояснила, что холодное время года не является гарантией безопасности для питомцев.

Риск заражения сохраняется из-за устойчивости личинок и яиц гельминтов, которые могут находиться в почве или фекалиях других животных. Собаки, обнюхивая или облизывая загрязненные поверхности во время прогулок, легко подхватывают паразитов. Более того, принести угрозу в дом может и сам владелец. Специалисты подтверждают: блохи попадают в квартиру на одежде или обуви людей, что делает уязвимыми даже тех кошек, которые никогда не выходят на улицу.

Особое внимание ветврач уделила рациону питания. По ее словам, сырое или плохо промороженное мясо часто содержит паразитов, требующих. Ветеринар рекомендует в таком случае длительную термическую обработку или отдавать предпочтение качественным сухим кормам. При этом важно следить за чистотой инвентаря, поскольку грязная миска для корма становится идеальной средой для размножения болезнетворных микроорганизмов.

"Цикл размножения паразитов от 20 до 40 дней в зависимости от вида паразита. Паразитологи всего мира рекомендуют обрабатывать питомцев в каждый цикл жизнедеятельности паразитов", — пояснила Гуляева.

Стоит учитывать, что насекомые сами являются переносчиками гельминтов: если кошка или собака поймает и съест блоху, паразит неизбежно попадет в желудочно-кишечный тракт. Помимо медикаментозной защиты, владельцам советуют тщательно пылесосить помещения, так как личинки некоторых насекомых устойчивы к стандартным препаратам против взрослых особей. Важно помнить, что своевременная дегельминтизация является обязательным этапом подготовки к любым профилактическим мероприятиям в клинике.

"Я считаю что даже от иксодовых клещей желательно обрабатывать круглогодично, в момент оттепели они могут быть опасны", — отметила специалист.

При покупке защитных средств владельцам стоит проявлять бдительность. Сегодня препараты от клещей на популярных торговых площадках нередко оказываются контрафактными, что ставит под угрозу жизнь животного. Также стоит учитывать, что в некоторых случаях естественная защита кожи питомца может быть ослаблена внешними факторами, что требует дополнительной консультации с врачом.

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