Невидимая грань: когда забота о питомцах становится для них пыткой

Порой желание помочь бездомным кошкам и собакам приводит к тому, что квартира превращается в настоящее "кошачье общежитие". Но комфортно ли самим питомцам в таких условиях? Важно вовремя остановиться, чтобы не навредить ни им, ни себе.

Финансы, время и ответственность

Прежде чем взять ещё одного питомца, честно ответьте себе на несколько вопросов:

хватит ли у вас ресурсов на корм, ветеринара и уход?

сможете ли уделять достаточно внимания каждому?

учитываете ли особенности породы и здоровья?

Даже самый милый комочек шерсти — это не игрушка, а живое существо со своими потребностями.

Личное пространство — это важно

Кошки и собаки нуждаются не только в еде и ласке, но и в собственном уголке. Если ваша квартира и так напоминает зоопарк, возможно, стоит задуматься: а будет ли новому питомцу комфортно?

Каждый питомец ждёт вашего внимания. Если вы уже не успеваете играть, гладить и ухаживать за теми, кто есть, — стоит ли увеличивать "коллекцию"?

Учёные предупреждают: в одном доме оптимально могут уживаться до 8 животных. Если их больше — страдает качество жизни: питомцы испытывают стресс, чаще болеют и даже могут недополучать воду и еду.