© freepik.com by freepic.diller is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:27

Невидимая грань: когда забота о питомцах становится для них пыткой

Исследование: оптимальное количество домашних питомцев в квартире — не более 3-5 особей

Порой желание помочь бездомным кошкам и собакам приводит к тому, что квартира превращается в настоящее "кошачье общежитие". Но комфортно ли самим питомцам в таких условиях? Важно вовремя остановиться, чтобы не навредить ни им, ни себе.

Финансы, время и ответственность

Прежде чем взять ещё одного питомца, честно ответьте себе на несколько вопросов:

  • хватит ли у вас ресурсов на корм, ветеринара и уход?
  • сможете ли уделять достаточно внимания каждому?
  • учитываете ли особенности породы и здоровья?

Даже самый милый комочек шерсти — это не игрушка, а живое существо со своими потребностями.

Личное пространство — это важно

Кошки и собаки нуждаются не только в еде и ласке, но и в собственном уголке. Если ваша квартира и так напоминает зоопарк, возможно, стоит задуматься: а будет ли новому питомцу комфортно?

Каждый питомец ждёт вашего внимания. Если вы уже не успеваете играть, гладить и ухаживать за теми, кто есть, — стоит ли увеличивать "коллекцию"?

Учёные предупреждают: в одном доме оптимально могут уживаться до 8 животных. Если их больше — страдает качество жизни: питомцы испытывают стресс, чаще болеют и даже могут недополучать воду и еду.

"Хозяева уверены, что спасают животных, но на деле это может быть проявлением синдрома Плюшкина — только в отношении питомцев", — говорят эксперты.

