10% от рациона: простое правило, которое убережёт вашего питомца от ожирения и болезней

Мы все любим угощать своих питомцев — это способ показать им ласку и внимание. Но иногда наша щедрость может обернуться проблемами со здоровьем у четвероногих друзей. Давайте разберёмся, где проходит грань между заботой и вредной привычкой.

Признаки того, что лакомств стало слишком много

Вот несколько тревожных сигналов, которые говорят о том, что ваша собака или кошка получает больше вкусняшек, чем нужно:

Лишний вес. Если у питомца появились округлые бока, причина может крыться не только в основном корме, но и в частых угощениях.

Игнорирование обычной еды. Животное может отказываться от своей миски, ожидая чего-то вкусненького. Часто питомцы прибегают к хитростям: мяукают, лают или демонстрируют трюки без команды.

Проблемы с пищеварением. Избыток лакомств может вызвать диарею, запоры, метеоризм или даже аллергию.

Снижение активности. Питомец становится менее подвижным, больше спит и меньше играет — часто это следствие набранного веса.

Сколько лакомств можно давать?

Ветеринары советуют, чтобы на угощения приходилось не больше 10-15% от суточного рациона калорий. Остальное должно составлять полноценное питание.

Важно учитывать:

размер, возраст и породу животного;

уровень его активности.

То, что безопасно для лабрадора, может навредить миниатюрной собачке или кошке.

Как правильно баловать питомца

Вот несколько простых правил, которые помогут сохранить баланс:

Давайте лакомства по делу. Например, в качестве поощрения во время дрессировки. Не стоит угощать питомца просто так, потому что он выглядит мило.

Не размером, а количеством. Разделяйте угощение на мелкие части — для животного важен сам факт, а не объём.

Превратите в игру. Используйте интерактивные игрушки и головоломки, чтобы питомец "зарабатывал" лакомство.

Выбирайте натуральное. Вместо магазинных продуктов с добавками предложите кусочек отварной курицы, морковки или яблока.

Что делать, если переборщили?

Резко лишать питомца лакомств — не лучшая идея. Сокращайте их количество постепенно. Также можно:

пересмотреть основной рацион;

увеличить физическую активность: больше гулять, играть, тренироваться;

проконсультироваться с ветеринаром, особенно если есть проблемы с весом.

Помните: настоящая забота — это не лишний кусочек, а ваше внимание, игры и время, проведённое вместе. Питомцу важнее быть рядом с вами, чем получить ещё одно угощение.

"Лакомства должны составлять не более 10-15% от суточной нормы калорий", — напоминают ветеринары.

На объём вкусняшек влияет размер, возраст, порода и уровень активности животного.