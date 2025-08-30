10% от рациона: простое правило, которое убережёт вашего питомца от ожирения и болезней
Мы все любим угощать своих питомцев — это способ показать им ласку и внимание. Но иногда наша щедрость может обернуться проблемами со здоровьем у четвероногих друзей. Давайте разберёмся, где проходит грань между заботой и вредной привычкой.
Признаки того, что лакомств стало слишком много
Вот несколько тревожных сигналов, которые говорят о том, что ваша собака или кошка получает больше вкусняшек, чем нужно:
Лишний вес. Если у питомца появились округлые бока, причина может крыться не только в основном корме, но и в частых угощениях.
Игнорирование обычной еды. Животное может отказываться от своей миски, ожидая чего-то вкусненького. Часто питомцы прибегают к хитростям: мяукают, лают или демонстрируют трюки без команды.
Проблемы с пищеварением. Избыток лакомств может вызвать диарею, запоры, метеоризм или даже аллергию.
Снижение активности. Питомец становится менее подвижным, больше спит и меньше играет — часто это следствие набранного веса.
Сколько лакомств можно давать?
Ветеринары советуют, чтобы на угощения приходилось не больше 10-15% от суточного рациона калорий. Остальное должно составлять полноценное питание.
Важно учитывать:
- размер, возраст и породу животного;
- уровень его активности.
То, что безопасно для лабрадора, может навредить миниатюрной собачке или кошке.
Как правильно баловать питомца
Вот несколько простых правил, которые помогут сохранить баланс:
Давайте лакомства по делу. Например, в качестве поощрения во время дрессировки. Не стоит угощать питомца просто так, потому что он выглядит мило.
Не размером, а количеством. Разделяйте угощение на мелкие части — для животного важен сам факт, а не объём.
Превратите в игру. Используйте интерактивные игрушки и головоломки, чтобы питомец "зарабатывал" лакомство.
Выбирайте натуральное. Вместо магазинных продуктов с добавками предложите кусочек отварной курицы, морковки или яблока.
Что делать, если переборщили?
Резко лишать питомца лакомств — не лучшая идея. Сокращайте их количество постепенно. Также можно:
- пересмотреть основной рацион;
- увеличить физическую активность: больше гулять, играть, тренироваться;
- проконсультироваться с ветеринаром, особенно если есть проблемы с весом.
Помните: настоящая забота — это не лишний кусочек, а ваше внимание, игры и время, проведённое вместе. Питомцу важнее быть рядом с вами, чем получить ещё одно угощение.
"Лакомства должны составлять не более 10-15% от суточной нормы калорий", — напоминают ветеринары.
На объём вкусняшек влияет размер, возраст, порода и уровень активности животного.
