Как правильно кормить домашних животных: 5 мифов, которые стоит развенчать

Задумывались ли вы, как много мифов окружает питание наших питомцев? 🐾 Многие владельцы кошек и собак, полагаясь на устоявшиеся представления, могут навредить своим любимцам. Давайте развенчаем несколько наиболее распространенных мифов и выясним, почему стоит пересмотреть свои взгляды на кормление.

Миф 1: Кормим тем, что едим сами

Не все продукты, безопасные для человека, подходят для наших четвероногих друзей. Лук, чеснок, шоколад, виноград и изюм могут быть смертельно опасными для кошек и собак.

Лучше выбирать специализированные корма или готовить еду, учитывая потребности вашего питомца.

Миф 2: Животных нужно кормить сырым мясом

Хотя в дикой природе собаки и кошки едят сырое мясо, это не всегда безопасно. Сырые продукты могут содержать сальмонеллу и кишечную палочку, что угрожает как животным, так и их владельцам.

Готовая пища или правильно приготовленное мясо — более безопасный выбор.

Миф 3: Натуральные продукты всегда безопасны

Не все натуральные продукты подходят для домашних животных. Например, жирная сметана может навредить вашему питомцу и не обеспечит его полноценным питанием. Следует внимательно выбирать продукты и учитывать их влияние на здоровье.

Миф 4: Молоко — лучшая вкусняшка

Образ кошки с молоком — это миф. Взрослые кошки и собаки часто теряют способность переваривать лактозу, что может привести к расстройству желудка.

Вместо молока лучше выбрать специальные лакомства, доступные в зоомагазинах.

Миф 5: Животные не переедают

Хотя инстинкты помогают животным, это не значит, что они могут контролировать себя в отношении еды. Постоянный доступ к корму может привести к перееданию и серьезным проблемам со здоровьем, таким как диабет или болезни сердца. Следите за суточной нормой корма для вашего питомца.

Забота о питании домашних животных — это важная часть их здоровья и благополучия. Избегая этих мифов, вы сможете обеспечить своему питомцу долгую и здоровую жизнь.