Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:44

Как правильно кормить домашних животных: 5 мифов, которые стоит развенчать

Ветеринары назвали опасные продукты для кошек и собак

Задумывались ли вы, как много мифов окружает питание наших питомцев? 🐾 Многие владельцы кошек и собак, полагаясь на устоявшиеся представления, могут навредить своим любимцам. Давайте развенчаем несколько наиболее распространенных мифов и выясним, почему стоит пересмотреть свои взгляды на кормление.

Миф 1: Кормим тем, что едим сами

Не все продукты, безопасные для человека, подходят для наших четвероногих друзей. Лук, чеснок, шоколад, виноград и изюм могут быть смертельно опасными для кошек и собак.

Лучше выбирать специализированные корма или готовить еду, учитывая потребности вашего питомца.

Миф 2: Животных нужно кормить сырым мясом

Хотя в дикой природе собаки и кошки едят сырое мясо, это не всегда безопасно. Сырые продукты могут содержать сальмонеллу и кишечную палочку, что угрожает как животным, так и их владельцам.

Готовая пища или правильно приготовленное мясо — более безопасный выбор.

Миф 3: Натуральные продукты всегда безопасны

Не все натуральные продукты подходят для домашних животных. Например, жирная сметана может навредить вашему питомцу и не обеспечит его полноценным питанием. Следует внимательно выбирать продукты и учитывать их влияние на здоровье.

Миф 4: Молоко — лучшая вкусняшка

Образ кошки с молоком — это миф. Взрослые кошки и собаки часто теряют способность переваривать лактозу, что может привести к расстройству желудка.

Вместо молока лучше выбрать специальные лакомства, доступные в зоомагазинах.

Миф 5: Животные не переедают

Хотя инстинкты помогают животным, это не значит, что они могут контролировать себя в отношении еды. Постоянный доступ к корму может привести к перееданию и серьезным проблемам со здоровьем, таким как диабет или болезни сердца. Следите за суточной нормой корма для вашего питомца.

Забота о питании домашних животных — это важная часть их здоровья и благополучия. Избегая этих мифов, вы сможете обеспечить своему питомцу долгую и здоровую жизнь.

Кошки используют орган Якобсона для восприятия феромонов сегодня в 15:47

Что скрывается за смешными рожицами вашей кошки: ответ вас удивит

Узнайте, почему кошки строят смешные рожицы. Это не просто эмоции — так они "читают" феромоны с помощью особого органа! Наука за кошачьими гримасами.

Читать полностью » Английские собаки: преимущества и недостатки содержания в домашних условиях сегодня в 15:41

Скрытые таланты английских собак: какие качества удивляют их владельцев

От королевских корги до неутомимых биглей — знакомимся с шестью легендарными породами собак из Англии. Ум, преданность и шарм в каждой!

Читать полностью » Ветеринары рекомендуют очищать шерсть для профилактики окрашивания слезами сегодня в 14:23

Тихая эпидемия: почему слёзные дорожки у животных стали проблемой тысяч владельцев

Почему у питомцев возникают слёзные дорожки? Узнайте, когда это нормально, а когда стоит обратиться к ветеринару. Важные советы по уходу за глазами ваших любимцев!

Читать полностью » Ночной вой у кошек старше 10 лет: основные медицинские причины и диагностика сегодня в 14:16

Печальные ноты: как вой пожилой кошки отражает её переживания

Почему пожилые кошки могут воить? Узнайте о причинах этого поведения, связанных со здоровьем и стрессом, и как обеспечить им необходимую заботу.

Читать полностью » Облизывание у собак: что это может означать по данным ветеринаров сегодня в 13:41

Не просто привычка: о чём молчаливо сообщает ваш питомец, облизываясь

Почему собака так часто облизывается? Это не просто привычка — за этим скрываются сигналы общения, самочувствия и даже породные особенности. Узнайте, что значит этот жест!

Читать полностью » Врачи рекомендуют витамины для домашних животных для поддержания здоровья сегодня в 13:35

Не дайте своему любимцу страдать: как правильно выбирать витамины для здоровья

Витамины для питомцев: когда они нужны и как избежать гипервитаминоза? Советы ветеринаров по выбору добавок для кошек и собак. Не навреди — консультируйся со специалистом!

Читать полностью » Светоотражающие элементы для собак: как защитить питомца в темное время суток сегодня в 12:53

Невидимые враги: почему ваш питомец становится жертвой на дороге в ночное время

Узнайте, как светоотражающие элементы могут защитить вашу собаку в темноте. Важные советы и рекомендации для безопасности питомцев на улице.

Читать полностью » Команда Фу! способствует обучению собак и предотвращает нежелательные действия сегодня в 12:08

Как одна простая команда может спасти вашу собаку от опасности

Узнайте, почему собака игнорирует команду "Фу!" и как правильно её использовать. Советы кинологов: учим запрещать без страха и с пользой для питомца.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Как выбрать здорового щенка: рекомендации кинологов
Спорт и фитнес

Сколько нужно ходить пешком, чтобы похудеть: расчет диетологов
Наука и технологии

Ученые выяснили, как черепахи пережили массовое вымирание динозавров
Садоводство

Садоводы Приморья рассказали, как подготовить участок к зиме в условиях сырого климата
Дом

Какие средства и режим стирки подходят для зимних пуховиков — советы экспертов
Спорт и фитнес

Тренер Джина Харни назвала эффективные упражнения для женщин после 30 лет
Наука и технологии

Астрономы обнаружили новые данные о возможной Девятой планете Солнечной системы
Красота и здоровье

Кофе продлевает жизнь на 1,8 года — данные Ageing Research Reviews
