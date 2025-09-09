Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кошка ест корм
Кошка ест корм
© https://www.freepik.com
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:56

Натуральная еда или готовый рацион: что действительно выгоднее и полезнее для кошек и собак

Натуральное питание для кошек: риски и польза по информации ветеринарных ассоциаций

Каждому, кто заводит щенка или котенка, рано или поздно приходится задаться важным вопросом: чем же кормить своего нового друга? Ведь от правильного питания зависит не только настроение и сытость животного, но и его здоровье. Сегодня разберём, что лучше — натуральная еда или промышленные корма.

Натуральное питание: что важно знать?

Рационы для кошек и собак различаются, но есть общие правила. Ваш питомец ежедневно должен получать более 50 различных питательных веществ: белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы и, конечно, воду.

Животные и растительные масла полезны для здоровья и помогают сделать шерсть и кожу блестящими. Также необходима клетчатка — овощи и злаки. А вот соль, сахар и специи лучше исключить — поэтому шашлык для питомцев не подходит. Подробнее о том, какие кости можно давать собакам, можно узнать отдельно.

Преимущества натурального рациона:

  • вы точно знаете, что именно получает ваш питомец.
  • можно гибко корректировать количество и состав питательных веществ, учитывая индивидуальные потребности.
  • натуральная пища содержит больше влаги.
  • можно делиться с питомцем некоторыми продуктами со своего стола (только в сыром виде).

Недостатки:

  • трудно сбалансировать питание по всем нутриентам и калориям.
  • продукты быстро портятся, поэтому готовить приходится часто.
  • есть риск заражения паразитами, если продукты не проходят термическую обработку.
  • натуральная еда хуже справляется с очищением зубного налёта.

Промышленные корма: что предлагают производители?

Качественные готовые корма разрабатываются так, чтобы содержать сбалансированный состав. Однако у разных производителей пропорции могут отличаться, поэтому важно внимательно читать состав на упаковке. Особое внимание уделяйте количеству животного белка, проценту мясных ингредиентов и наличию животных жиров. Ветеринары советуют сочетать сухой корм с влажным 1-2 раза в неделю.

Преимущества промышленных кормов:

  • сбалансированный состав, который можно подобрать под конкретные потребности питомца.
  • большой выбор брендов, среди которых лучше отдавать предпочтение открытым и честным производителям.
  • экономия — готовые корма зачастую дешевле в пересчёте на дневную норму.
  • есть лечебные корма для питомцев с особыми проблемами здоровья.
  • не нужно тратить время на приготовление и хранение продуктов.
  • питомец не будет просить еду со стола, если привык к своему корму.

Недостатки:

  • не всем питомцам нравятся сухие корма по вкусу.
  • в эконом-сегменте набор питательных веществ может быть ограничен.
  • придётся подобрать корм методом проб, чтобы найти оптимальный вариант.

Как сделать выбор?

Споры между сторонниками натурального питания и готовых кормов не утихают. Важно понимать: выбор зависит от ваших возможностей и образа жизни.

  • если у вас есть время и желание тщательно планировать рацион, покупать свежие продукты и готовить для питомца — натуральное питание будет отличным вариантом.
  • если же вы хотите сэкономить время и обеспечить питомцу сбалансированный рацион без лишних хлопот — промышленные корма станут удобным решением.

В любом случае, консультация с ветеринаром поможет подобрать наиболее подходящий вариант.

