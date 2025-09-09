Натуральная еда или готовый рацион: что действительно выгоднее и полезнее для кошек и собак
Каждому, кто заводит щенка или котенка, рано или поздно приходится задаться важным вопросом: чем же кормить своего нового друга? Ведь от правильного питания зависит не только настроение и сытость животного, но и его здоровье. Сегодня разберём, что лучше — натуральная еда или промышленные корма.
Натуральное питание: что важно знать?
Рационы для кошек и собак различаются, но есть общие правила. Ваш питомец ежедневно должен получать более 50 различных питательных веществ: белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы и, конечно, воду.
Животные и растительные масла полезны для здоровья и помогают сделать шерсть и кожу блестящими. Также необходима клетчатка — овощи и злаки. А вот соль, сахар и специи лучше исключить — поэтому шашлык для питомцев не подходит. Подробнее о том, какие кости можно давать собакам, можно узнать отдельно.
Преимущества натурального рациона:
- вы точно знаете, что именно получает ваш питомец.
- можно гибко корректировать количество и состав питательных веществ, учитывая индивидуальные потребности.
- натуральная пища содержит больше влаги.
- можно делиться с питомцем некоторыми продуктами со своего стола (только в сыром виде).
Недостатки:
- трудно сбалансировать питание по всем нутриентам и калориям.
- продукты быстро портятся, поэтому готовить приходится часто.
- есть риск заражения паразитами, если продукты не проходят термическую обработку.
- натуральная еда хуже справляется с очищением зубного налёта.
Промышленные корма: что предлагают производители?
Качественные готовые корма разрабатываются так, чтобы содержать сбалансированный состав. Однако у разных производителей пропорции могут отличаться, поэтому важно внимательно читать состав на упаковке. Особое внимание уделяйте количеству животного белка, проценту мясных ингредиентов и наличию животных жиров. Ветеринары советуют сочетать сухой корм с влажным 1-2 раза в неделю.
Преимущества промышленных кормов:
- сбалансированный состав, который можно подобрать под конкретные потребности питомца.
- большой выбор брендов, среди которых лучше отдавать предпочтение открытым и честным производителям.
- экономия — готовые корма зачастую дешевле в пересчёте на дневную норму.
- есть лечебные корма для питомцев с особыми проблемами здоровья.
- не нужно тратить время на приготовление и хранение продуктов.
- питомец не будет просить еду со стола, если привык к своему корму.
Недостатки:
- не всем питомцам нравятся сухие корма по вкусу.
- в эконом-сегменте набор питательных веществ может быть ограничен.
- придётся подобрать корм методом проб, чтобы найти оптимальный вариант.
Как сделать выбор?
Споры между сторонниками натурального питания и готовых кормов не утихают. Важно понимать: выбор зависит от ваших возможностей и образа жизни.
- если у вас есть время и желание тщательно планировать рацион, покупать свежие продукты и готовить для питомца — натуральное питание будет отличным вариантом.
- если же вы хотите сэкономить время и обеспечить питомцу сбалансированный рацион без лишних хлопот — промышленные корма станут удобным решением.
В любом случае, консультация с ветеринаром поможет подобрать наиболее подходящий вариант.
