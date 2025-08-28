Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Philipp Kirkorov at Christmas Song of the Year 2015
Philipp Kirkorov at Christmas Song of the Year 2015
© commons.wikimedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:51

Трагедия за час до возвращения: потеря, о которой Киркоров не мог подумать

У Филиппа Киркорова умер пёс Хари на 16-м году жизни

"Дом, который всегда встречал меня радостным лаем, сегодня кажется пустым". Так начал свой пост Филипп Киркоров, сообщивший о большой утрате — на 16-м году жизни умер его любимый пес по кличке Хари. Трагедия произошла за час до возвращения артиста с гастролей.

Воспоминания о друге

В своем блоге певец поделился архивным видео, где Хари ещё совсем маленький щенок.

"Вернулся из Казани, а мой дом опустел… за час до моего приезда не стало Хари… Дорогой мой, пушистый друг, ты появился в моей жизни совершенно незапланированно, мы встретились во время гастролей в Красноярске, в цирке", — написал Киркоров.

История знакомства с питомцем звучит почти как случайность, которая изменила жизнь артиста. Тогда, много лет назад, в Красноярске он неожиданно для себя взял щенка, который стал полноправным членом семьи и другом на долгие годы.

16 лет преданности

Киркоров отметил, что Хари не просто жил рядом, а создавал особую атмосферу в доме.

"16 лет ты хранил домашний уют, был пушистым дворецким, встречавшим всех гостей в нашем доме, всегда фыркающий под обеденным столом в ожидании вкусняшек. Увы, собачек век столь короток, и, заводя собаку, понимаешь вроде все, но друг есть друг, и его уход не менее болезнен, чем человеческий. Спасибо тебе за то, что был рядом эти годы, делал дом и семью теплее! Буду тебя помнить всегда", — поделился Киркоров.

Для артиста смерть питомца стала тяжелым ударом. Пес сопровождал его в самые разные периоды жизни: был рядом и в моменты радости, и в трудные времена, неизменно оставаясь источником тепла и безусловной преданности.

