Зелёная ящерица сцинк
Зелёная ящерица сцинк
Питомцы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:12

Питомец без шерсти и запаха: вот чем ящерицы удивляют хозяев

Ящерицы становятся популярными домашними питомцами

Домашние питомцы бывают разными, и всё чаще люди выбирают не кошек или собак, а экзотических животных. Среди них особое место занимают ящерицы. Они удивляют своей внешностью, неприхотливостью и интересным поведением. Но прежде чем завести такого питомца, важно взвесить все за и против.

Плюсы содержания ящерицы

  • Нет шерсти и аллергии. В отличие от кошек и собак, ящерицы не вызывают аллергических реакций, связанных с шерстью или пылью от неё.

  • Мало запаха. При правильном уходе терариум практически не имеет запаха.

  • Экзотика. Ящерица в доме всегда вызывает интерес у гостей и выглядит необычно.

  • Тихий питомец. Она не будет лаять или мяукать ночью, не портит мебель.

  • Долгая жизнь. В зависимости от вида, ящерицы живут от 5 до 20 лет при правильном уходе.

Минусы

  • Специфический уход. Для содержания нужен террариум с подогревом, лампой ультрафиолета, контролем температуры и влажности.

  • Особый рацион. Многие виды едят живых насекомых — сверчков, тараканов, мучных червей. Для некоторых придётся покупать фрукты, овощи или специальные корма.

  • Не слишком ласковый питомец. Ящерицы не привыкают к хозяину так, как кошки или собаки. Их можно брать на руки, но они скорее наблюдатели, чем компаньоны.

  • Затраты на оборудование. Первоначальные расходы на террариум, лампы и подогрев выше, чем у обычных питомцев.

  • Хрупкость. Некоторые виды чувствительны к условиям содержания и могут заболеть без правильного ухода.

Что нужно знать перед покупкой

  1. Выбор вида. Для новичков рекомендуют леопардового эублефара (гекаончик), бородатую агаму или анолиса. Они проще в уходе и более устойчивы.

  2. Террариум. Должен быть просторным, с вентиляцией, источником тепла и ультрафиолетовой лампой. Размер зависит от вида: для небольшой гекконии хватит 40-60 см, а бородатой агаме нужен террариум от метра.

  3. Температура и свет. Ящерицы — холоднокровные животные. Им жизненно необходимы тёплые зоны (30-35 °C) и ультрафиолет для усвоения кальция.

  4. Корм. Нужно быть готовым покупать живой корм — сверчков, тараканов, червей. Некоторым видам подходят фрукты и овощи.

  5. Регулярная уборка. Терариум придётся чистить минимум раз в неделю, а миски и поилки — ежедневно.

Сколько стоят ящерицы

Цена зависит от вида и редкости:

  • Леопардовый эублефар — от 2000 до 5000 рублей.

  • Анолис — около 1500-3000 рублей.

  • Бородатая агама — от 6000 до 12 000 рублей.

  • Более редкие виды (хамелеоны, вараны) могут стоить от 15 000 до 50 000 рублей и выше.

К этому нужно добавить расходы на террариум (от 5000 рублей), лампы и оборудование (от 3000 рублей), а также регулярные траты на корм.

Ящерица — питомец не для всех. Она подойдёт тем, кто ценит экзотику, готов обеспечить правильные условия и не ждёт от животного ласки и общения, как от собаки или кошки. При этом ящерицы удивительно красивы, интересны для наблюдения и могут стать оригинальным украшением дома.

