Навязчивое лизание — не всегда проявление любви у собаки: вот что оно может означать

Лизание — часть естественного репертуара многих млекопитающих. Для собаки это способ установить контакт, показать привязанность и подтвердить социальную связь. Часто это поведение корнями уходит в щенячий период, когда мать ухаживала за детёнышами языком: уход, стимуляция пищеварения, обмен запахами. Взрослая собака продолжает использовать язык как средство коммуникации и для получения вознаграждения — лакомства, внимания, игры.

Ещё одно важное объяснение — территориальность и "маркировка" владельца: собака демонстрирует, что этот человек — "свой", принадлежит её социальной группе. При присутствии посторонних животное может усилить проявления ласки, чтобы показать привязанность и устранить возможную конкуренцию.

Наконец, часть поведения объясняется чисто сенсорными причинами: человеческая кожа покрыта солью и запахами, которые собакам нравятся по вкусу или просто привлекают их обоняние — поэтому подмышки, морда и шея иногда оказываются в прицеле особенно часто.

