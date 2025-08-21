Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Домашние питомцы в уютной квартире
Домашние питомцы в уютной квартире
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 21:24

От налогов до обязательных прогулок: эти правила для хозяев питомцев в разных странах покажутся странными

В Европе и Азии действуют странные законы о животных

Каждая страна имеет собственное законодательство, регулирующее жизнь с питомцами. Цель этих правил одна — улучшить благополучие животных и защитить их права. Но иногда законы звучат весьма необычно, а порой даже эксцентрично. При этом многие из них вполне рациональны и отражают культурные особенности стран.

Италия: три прогулки в день — обязанность

В Турине действует закон, согласно которому хозяин обязан выгуливать собаку три раза в день. За нарушение положен штраф от 25 до 500 евро. Решение принято городским советом для повышения качества жизни питомцев. Ветеринары отмечают, что такой режим действительно идеален: утренняя, дневная и вечерняя прогулки позволяют собаке удовлетворять физиологические потребности и получать необходимую физическую активность.

Великобритания: запрет на "пьяную езду" верхом

В стране скачек и пабов закон действует с 1872 года: кататься верхом в состоянии алкогольного опьянения строго запрещено. Нарушителю грозит штраф и суд. Правило кажется необычным, но вполне логичным — ведь неадекватные действия человека могут привести к травмам как всадника, так и самой лошади.

Швейцария: только парами

Закон под названием Pet Buddy Law требует, чтобы определённые животные содержались не поодиночке, а как минимум парами. Это касается морских свинок, попугаев, канареек, кроликов и других общительных видов. Учёные доказали, что одиночество вызывает у них стресс и депрессию. Поэтому в Швейцарии одиночное содержание считается жестоким обращением. До 2016 года также существовала норма об обязательных курсах для хозяев щенков, чтобы они понимали потребности питомцев.

Германия: налог на собак

В стране действует местный налог Hundesteuer (налог на собаку), который платится ежегодно. Его размер зависит от региона: в Гамбурге это 90 евро за каждую собаку, а в Северном Рейне-Вестфалии — 96 евро за первую, 150 за вторую и 180 за каждую последующую. Цель налога — заставить людей серьёзнее задумываться о количестве питомцев. После оплаты хозяин получает именное свидетельство, которое собака должна носить на ошейнике.

Китай: собака только одна и не выше 35,5 см

В некоторых китайских городах введены ограничения: в семье можно держать только одну собаку, и её рост не должен превышать 35,5 см. Эти меры направлены на борьбу с перенаселением и проблемой бездомных животных.

Хотя некоторые из этих правил могут показаться странными, их цель — улучшить жизнь питомцев и сократить жестокое обращение. Мир стремится к тому, чтобы забота о животных стала не личной прихотью, а обязанностью общества.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Минсельхозпрод Подмосковья: в парках бесплатно привили от бешенства 1,2 тыс. питомцев сегодня в 22:07

Бешенство под контролем: мобильные ветпункты в Подмосковье уже спасли тысячи животных

В Подмосковье продолжается работа мобильных ветеринарных пунктов: владельцы собак и кошек могут прямо в парке привить питомца от бешенства, зарегистрировать в региональном реестре и провести чипирование. Рассказываем, как это работает и где будут дежурить специалисты в августе.

Читать полностью » Выбор игрушек для собак: что нужно знать для безопасности питомца сегодня в 15:50

Почему ваша собака игнорирует новые игрушки? Разгадка внутри

Как выбрать игрушку, которая понравится вашей собаке? Узнайте, на что обратить внимание, чтобы избежать ошибок и порадовать питомца безопасной и интересной забавой.

Читать полностью » Ветеринары объяснили причины отказа собак от сухого корма сегодня в 14:43

Собачий бунт: почему питомец воротит нос от сухого корма

Узнайте, как правильно приучить собаку к сухому корму, чтобы обеспечить её сбалансированным питанием. Эффективные советы и рекомендации помогут вам в этом!

Читать полностью » Уличные кошки: как правильно откормить истощённое животное по рекомендациям ветеринаров сегодня в 14:36

От голодного взгляда до здорового блеска: как помочь кошке набрать вес

Уличная кошка прибилась к вам? Узнайте, как правильно её откормить, чтобы вернуть здоровье и силы. Советы по питанию, режиму и уходу — всё, что нужно знать для спасения животного.

Читать полностью » Симптомы укуса пчелы у собак: рекомендации по оказанию первой помощи сегодня в 13:30

Пчела ужалила питомца: как избежать фатальных ошибок в экстренной ситуации

Узнайте, как правильно помочь питомцу, если его укусила пчела. Какие действия могут навредить, а что действительно спасёт ситуацию? Советы для заботливых хозяев.

Читать полностью » Как выбрать гриффона: советы по уходу и воспитанию сегодня в 13:24

Кто такие гриффоны: собаки, вдохновившие создателей Звёздных войн

Гриффоны — миниатюрные собаки с большим сердцем и богатой историей. Узнайте, чем отличаются брюссельский, бельгийский гриффоны и пти брабансон, и почему эти собаки стали идеальными компаньонами для многих семей.

Читать полностью » Коты не помогают в уходе за потомством: мнения экспертов сегодня в 12:17

Почему кошки-матери не доверяют котам своих малышей

Почему коты редко заботятся о котятах? Узнайте, как инстинкты, эволюция и самодостаточность кошек влияют на поведение отцов-котов. Исключения из правил и интересные факты — в нашем материале!

Читать полностью » Почему британские кошки предпочитают одиночество, объясняют зоопсихологи сегодня в 12:11

Британцы: холодные аристократы или нежные сердца под шёрсткой

Британские кошки — настоящие аристократы кошачьего мира. Узнайте, почему они такие независимые, как заслужить их доверие и что делает их столь уникальными.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Мошенничество с документами: как избежать потери автомобиля
Туризм

Аэрофлот: сервис заказа специального питания отключён на всех рейсах по техническим причинам
Садоводство

Эксперты назвали главные причины порчи свёклы в конце сезона
Спорт и фитнес

Тренер Яблокова составила комплекс упражнений для домашних тренировок без оборудования
Наука и технологии

Археологи обнаружили гробницу майя в Караколе, Белиз: важные находки и артефакты
СФО

Закрытие аквапарка "ЛетоЛето" и курорта "Волна" в Тюмени: куда поехать на термальные источники
Красота и здоровье

Эндоваскулярный хирург Григорьян: профилактика инфаркта начинается с питания и режима дня
Дом

Тараканы, клопы и термиты требуют немедленной дезинсекции — предупреждают эксперты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru