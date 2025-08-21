От налогов до обязательных прогулок: эти правила для хозяев питомцев в разных странах покажутся странными

Каждая страна имеет собственное законодательство, регулирующее жизнь с питомцами. Цель этих правил одна — улучшить благополучие животных и защитить их права. Но иногда законы звучат весьма необычно, а порой даже эксцентрично. При этом многие из них вполне рациональны и отражают культурные особенности стран.

Италия: три прогулки в день — обязанность

В Турине действует закон, согласно которому хозяин обязан выгуливать собаку три раза в день. За нарушение положен штраф от 25 до 500 евро. Решение принято городским советом для повышения качества жизни питомцев. Ветеринары отмечают, что такой режим действительно идеален: утренняя, дневная и вечерняя прогулки позволяют собаке удовлетворять физиологические потребности и получать необходимую физическую активность.

Великобритания: запрет на "пьяную езду" верхом

В стране скачек и пабов закон действует с 1872 года: кататься верхом в состоянии алкогольного опьянения строго запрещено. Нарушителю грозит штраф и суд. Правило кажется необычным, но вполне логичным — ведь неадекватные действия человека могут привести к травмам как всадника, так и самой лошади.

Швейцария: только парами

Закон под названием Pet Buddy Law требует, чтобы определённые животные содержались не поодиночке, а как минимум парами. Это касается морских свинок, попугаев, канареек, кроликов и других общительных видов. Учёные доказали, что одиночество вызывает у них стресс и депрессию. Поэтому в Швейцарии одиночное содержание считается жестоким обращением. До 2016 года также существовала норма об обязательных курсах для хозяев щенков, чтобы они понимали потребности питомцев.

Германия: налог на собак

В стране действует местный налог Hundesteuer (налог на собаку), который платится ежегодно. Его размер зависит от региона: в Гамбурге это 90 евро за каждую собаку, а в Северном Рейне-Вестфалии — 96 евро за первую, 150 за вторую и 180 за каждую последующую. Цель налога — заставить людей серьёзнее задумываться о количестве питомцев. После оплаты хозяин получает именное свидетельство, которое собака должна носить на ошейнике.

Китай: собака только одна и не выше 35,5 см

В некоторых китайских городах введены ограничения: в семье можно держать только одну собаку, и её рост не должен превышать 35,5 см. Эти меры направлены на борьбу с перенаселением и проблемой бездомных животных.

Хотя некоторые из этих правил могут показаться странными, их цель — улучшить жизнь питомцев и сократить жестокое обращение. Мир стремится к тому, чтобы забота о животных стала не личной прихотью, а обязанностью общества.