Невидимая война: как животные борются за любовь хозяина

"Почему хозяин гладит Шарика, а меня игнорирует?" — наверняка думает ваш пёс. Да, животные тоже ревнуют, и иногда это приводит к конфликтам, дракам и даже травмам. Причём ревность может возникнуть не только между питомцами, но и к другим членам семьи. Как же избежать этой проблемы?

Равное внимание — залог гармонии

Если у вас несколько питомцев, каждому нужно уделять одинаковое количество времени. Даже если в вашей жизни появился новый любимый человек, не забывайте о привычных ритуалах — играх, поглаживаниях и ласке. Иначе питомец может почувствовать себя брошенным, что приведёт к стрессу или агрессии.

Кошки и собаки, как и люди, ценят свой уголок. У каждого питомца должна быть своя лежанка, миска и игрушки. Это снизит риск конфликтов из-за территории и поможет избежать лишнего стресса.

Играйте наедине

Иногда стоит проводить время с каждым питомцем отдельно. Выключите телефон, отложите дела и полностью сосредоточьтесь на общении. Так животное почувствует себя важным, а ваша связь станет крепче.

Дрессировка и похвала — отличные способы укрепить доверие. Кто-то обрадуется лакомству, а кому-то будет приятно просто услышать ласковое слово. Главное — подчёркивать, что вы довольны их поведением.

Новый питомец? Знакомьте постепенно!

Если в доме появился второй любимец, не торопите события. Дайте животным время привыкнуть к запахам друг друга, контролируйте их встречи и не забывайте уделять внимание обоим. Так они быстрее найдут общий язык.

Ревность — естественное чувство для животных, но с ней можно справиться. Достаточно просто быть внимательным, заботливым и справедливым хозяином.