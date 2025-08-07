Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Акита и Шиба ину
Акита и Шиба ину
© Generated by AI (DALL\u00b7E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:26

Невидимая война: как животные борются за любовь хозяина

Зоопсихологи объяснили причины ревности у домашних животных

"Почему хозяин гладит Шарика, а меня игнорирует?" — наверняка думает ваш пёс. Да, животные тоже ревнуют, и иногда это приводит к конфликтам, дракам и даже травмам. Причём ревность может возникнуть не только между питомцами, но и к другим членам семьи. Как же избежать этой проблемы?

Равное внимание — залог гармонии

Если у вас несколько питомцев, каждому нужно уделять одинаковое количество времени. Даже если в вашей жизни появился новый любимый человек, не забывайте о привычных ритуалах — играх, поглаживаниях и ласке. Иначе питомец может почувствовать себя брошенным, что приведёт к стрессу или агрессии.

Кошки и собаки, как и люди, ценят свой уголок. У каждого питомца должна быть своя лежанка, миска и игрушки. Это снизит риск конфликтов из-за территории и поможет избежать лишнего стресса.

Играйте наедине

Иногда стоит проводить время с каждым питомцем отдельно. Выключите телефон, отложите дела и полностью сосредоточьтесь на общении. Так животное почувствует себя важным, а ваша связь станет крепче.

Дрессировка и похвала — отличные способы укрепить доверие. Кто-то обрадуется лакомству, а кому-то будет приятно просто услышать ласковое слово. Главное — подчёркивать, что вы довольны их поведением.

Новый питомец? Знакомьте постепенно!

Если в доме появился второй любимец, не торопите события. Дайте животным время привыкнуть к запахам друг друга, контролируйте их встречи и не забывайте уделять внимание обоим. Так они быстрее найдут общий язык.

Ревность — естественное чувство для животных, но с ней можно справиться. Достаточно просто быть внимательным, заботливым и справедливым хозяином.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Какие рыбы бьют током: список из пяти видов с максимальной мощностью удара сегодня в 7:42

Этот угорь бьёт током в 1200 вольт — и может убить рыбу с одного разряда: не подплывайте слишком близко

Узнайте о 5 удивительных электрических рыбах и их секретах. Как они охотятся, защищаются и могут убить одним ударом? Читайте дальше!

Читать полностью » Кошка мнёт лапами и мурлычет — что означает такое поведение и нужно ли беспокоиться сегодня в 6:37

Каждый вечер кошка мнёт плед и мурлычет — не думала, что это настолько важно для её психики

Почему кошки мнут лапами? Узнайте о 7 важных причинах и как правильно реагировать на это поведение.

Читать полностью » Как птицы избегают удара током: научные объяснения и неожиданные факты сегодня в 5:27

Учёные объяснили, почему птицы спокойно сидят на электрических проводах

Почему птицы спокойно сидят на проводах и не получают удар током? Разбираем вместе с наукой — простыми словами, без формул и сложностей.

Читать полностью » Золотистые ретриверы и лабрадоры: список самых добрых собак сегодня в 4:20

10 самых добрых пород собак: питомцы с золотым характером, которые наполняют дом светом

Есть собаки, которые будто умеют лечить одним взглядом. Рассказываем, какие 10 пород признаны самыми добрыми — и как выбрать своего четвероногого солнечного лучика.

Читать полностью » Исследование: кошачья «борьба» без звуков — это форма игры, а не агрессия сегодня в 3:47

Улыбаются или точат когти: что на самом деле происходит между вашими котами

Учёные разобрали сотни кошачьих видео, чтобы понять, как отличить игру от драки. Разбираем поведение кошек по деталям: где заканчивается веселье и начинается конфликт.

Читать полностью » Почему кошки выбирают коробки: данные исследования Утрехтского университета сегодня в 2:15

Маленькая коробка, большая миссия: что скрывает кошачий инстинкт, которому миллионы лет

Почему обычная картонная коробка вызывает у кошек такую бурю восторга? Всё дело — в древних инстинктах, комфорте и даже в науке. Поговорим об этом подробно.

Читать полностью » Летом у кошек возрастает риск заражения лептоспирозом — как избежать сегодня в 1:12

Кошке стало хуже — виноваты вы: летние ошибки, которые убивают

Жара, влажность и паразиты — не самые приятные спутники лета. Какие болезни чаще всего поражают кошек в тёплый сезон и как их предотвратить?

Читать полностью » Редкие породы кошек с кудрявой, лысой и шоколадной шерстью — список от заводчиков сегодня в 0:26

Выглядят как фантазия художника, но это настоящие кошки: 7 пород вне шаблона

Кудрявые, рыжие, лысые и с глазами, как драгоценности — откройте для себя 7 кошек с по-настоящему экзотичной внешностью, о которых вы, возможно, даже не слышали.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Фитнес-тренер Соломон рассказал, как в 40 лет поддерживать гибкость и мобильность
Туризм

Разочарование от отдыха в Абхазии: что изменилось с 2019 года?
Красота и здоровье

Врачи Перинатального центра ГКБ им. М.П. Кончаловского спасли троих недоношенных девочек
Красота и здоровье

Первая в мире персонализированная вакцина от рака: Россия совершила прорыв
Дом

Какой потолок не прощает влага в ванной: история одного глупого выбора
Питомцы

Ветеринары объясняют, как помочь кошке преодолеть страх и неуверенность
Еда

Как приготовить картофель с лимоном и кумином: восточный рецепт пикантной закуски
Еда

Бюджетный чизкейк без сыра: экономия и вкус в одном десерте
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru