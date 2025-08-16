Домашние животные массово получают ожоги на пляжах — причина скрыта у вас под ногами

15 августа побил печальный рекорд высоких температур, и пляжи обернулись настоящей ловушкой для домашних животных.

Песок, раскалённый под палящим солнцем, становится серьёзной угрозой, о которой многие владельцы даже не задумываются. Ветеринарные клиники фиксируют резкий рост обращений с ожогами лап, что указывает на масштаб проблемы.

Личный опыт

"Я никогда не думала, что песок может быть таким горячим. Лео внезапно начал хромать через несколько минут после выхода на пляж. Было ужасно видеть, как он страдает", — заявила хозяйка золотистого ретривера Мари Дюпон.

По её словам, лапы собаки покраснели и опухли, и потребовалась срочная помощь врача. Диагноз оказался серьёзным — ожоги второй степени.

Растущая угроза

По данным местных ветеринарных клиник, число подобных случаев увеличилось на 40%. И это лишь официальная статистика — реальная картина может быть ещё тревожнее.

Советы для хозяев

Чтобы защитить животных, специалисты рекомендуют:

избегать прогулок по пляжу в пик жары,

использовать специальные защитные ботинки для лап,

давать питомцам больше воды и обеспечивать тень.

Общество разделилось

Проблема вызвала споры: одни считают, что ответственность лежит на хозяевах, другие требуют оборудовать пляжи безопасными зонами для животных. Уже появляются первые инициативы — на некоторых пляжах установили водопои и навесы.

Опасность теплового удара

Ожоги — не единственный риск. Длительное воздействие жары способно привести к тепловому удару, который для животных может оказаться смертельным. Поэтому профилактика и внимательность хозяев — лучший способ сохранить здоровье питомцев во время летнего отдыха.