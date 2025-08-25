Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:10

Угроза простуды: как осень может стать опасной для ваших четвероногих друзей

Как защитить домашних животных от заболеваний в осенний сезон — советы ветеринаров

Осень — это не только время золотых листьев и уютных вечеров, но и период, когда наши четвероногие друзья могут столкнуться с холодами и сыростью. Как же обеспечить им комфорт и здоровье в этот непростой сезон? Вот несколько полезных советов.

Сократите время прогулок в дождь

Хотя собаки обожают гулять, в дождливую погоду лучше не рисковать. Быстро выполните необходимые дела и возвращайтесь домой, чтобы избежать промокания. В сухую погоду можно наслаждаться прогулками, шурша под ногами жёлтыми листьями. Если дождь застал вас врасплох, не забудьте дождевик для вашего питомца.

Некоторым собакам, особенно тем, кто живёт в доме, может стать холодно. Подумайте о том, чтобы обеспечить их тёплой одеждой. Проверьте, подходит ли вашему другу наряд с прошлого сезона, или лучше заказать новый, если он подрос или поправился за лето.

Заботьтесь о правильном питании

С наступлением холодов организму требуется больше энергии для поддержания тепла. Обеспечьте вашего питомца сбалансированным питанием, богатым белками и жирами. Это поможет поддерживать его здоровье и энергию в зимний период.

Осень — время обострений хронических заболеваний. Регулярные визиты к ветеринару помогут выявить проблемы на ранних стадиях и продлить жизнь вашему пушистому другу. Не забывайте о профилактических осмотрах!

Держите лапы в тепле и сухости

Влажная шерсть может привести к инфекциям и грибковым заболеваниям. После каждой прогулки тщательно просушивайте лапы и живот вашего питомца, чтобы избежать неприятных последствий.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете защитить своего питомца от простудных заболеваний в осенний период. Заботьтесь о своих четвероногих друзьях и дарите им тепло и уют.

Читайте также

Учёные: белые медведи нападают на людей в десятки раз реже, чем бурые сегодня в 9:21

Лёд тает — медведи идут к людям: тревожный сигнал Арктики

Белые медведи все чаще воспринимаются как угрозы. Узнайте, действительно ли они нападают на людей, и как изменения климата влияют на их поведение.

Читать полностью » Ветеринары перечислили частые сигналы утраты доверия собаки к владельцу сегодня в 8:22

От любви до хаоса — один шаг: поведение собаки, которое рушит доверие

Ваш пес стал игнорировать команды? Узнайте 10 тревожных сигналов потери доверия и пошаговые решения для восстановления порядка без крика и наказаний.

Читать полностью » Врачи-ветеринары назвали особенности ухода за собакой в разные периоды жизни сегодня в 7:43

Щенячий огонь и мудрые глаза: как каждая стадия жизни собаки раскрывает её по-новому

Узнайте, как ваш питомец меняется с возрастом и что важно для заботы о нем на разных этапах жизни — от щенячьего до пожилого возраста.

Читать полностью » Специалисты по собакам: французский бульдог и корги подходят для первой собаки сегодня в 6:33

Пять пород собак, которые не разочаруют первого владельца: выберите правильного компаньона

Выбор первой собаки — это не шутка. Узнайте о пяти идеальных породах, которые станут вашими верными спутниками и избавят от хлопот.

Читать полностью » Эксперты: британские и сиамские кошки чаще демонстрируют признаки ревности сегодня в 5:27

Аристократы с характером: породы кошек, которые не прощают чужаков

Ревность у кошек — это не миф, а реальность. Узнайте 5 признаков, что ваш питомец ревнует, и как помочь ему справиться с этой эмоцией.

Читать полностью » Ветеринары: даже домашняя кошка может заразиться глистами через блох или сырое мясо сегодня в 4:11

Кошка худеет, а живот растёт: тревожный сигнал, который нельзя игнорировать

Узнайте, как опасные глисты могут угрожать вашему домашнему любимцу – важные симптомы и советы по профилактике.

Читать полностью » Галитоз у кошек: зубной камень, болезни печени и почек могут быть причиной сегодня в 3:16

Запах у кошки изо рта не проходит — причина может оказаться неожиданной

Неприятный запах изо рта у кошек — это не норма. Почему он возникает и как помочь питомцу? Разбираемся в причинах и простых способах профилактики.

Читать полностью » Ветеринары назвали вещи, которые улучшают жизнь домашних кошек сегодня в 2:36

Один гамак изменил поведение кошки: теперь отдыхает спокойно

Кошки нуждаются в особом пространстве. Семь простых аксессуаров помогут обогатить их жизнь, сохранить мебель и подарить питомцу счастье.

Читать полностью »

