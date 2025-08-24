Ворсинки в воздухе и на мебели: как шерсть портит здоровье и уют

сегодня в 14:50

ТОП-7 приёмов, которые дизайнеры используют в подсветке гостиной

Подсветка в гостиной способна создавать уют, зонировать пространство и менять настроение. Разбираем семь идей, которые легко применить дома.

сегодня в 13:45

Свет, который меняет атмосферу: от кино до вечеринок в гостиной

Гостиная должна быть универсальной: вечер кино, приём гостей или чтение. Делюсь опытом, как настроить свет без беготни по выключателям.

сегодня в 12:43

Виноват свет: почему лампы решают, будет ли в доме уют или офис

Свет меняет атмосферу дома сильнее мебели и декора. Разбираем, где нужен тёплый свет для уюта, а где холодный — для работы.

сегодня в 11:42

Спа в своей ванной: я пожалел, что не сделал подсветку в душе раньше

В душевой часто темнее, чем нужно. Я установил подсветку и понял, насколько это удобно: от безопасности до уюта.

сегодня в 10:40

Почему в ванной важно выбрать правильную температуру света

Тёплый свет искажает лицо, холодный делает кожу бледной. В ванной работает нейтральная температура — рассказываю, какая именно и почему.

сегодня в 9:38

Плохое освещение: почему в ванной вы выглядите уставшими даже утром

Неправильный свет в ванной портит отражение, утомляет глаза и даже опасен. Разбираем пять частых ошибок и простые решения.

сегодня в 8:36

Зеркало с подсветкой: как свет в ванной меняет лицо и настроение утром

Неправильный свет в ванной делает лицо уставшим и создаёт риск. Делюсь опытом, как подсветка зеркала и влагозащита изменили мою ванную.

сегодня в 7:32

Тёплый против холодного: какой свет выбрать для кухни

Тёплый свет создаёт уют, холодный — делает кухню «рабочей». Разбираемся, какой вариант лучше для готовки и ужинов.

