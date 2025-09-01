Стрижка, которая спасает жизнь: тайные риски длинной шерсти у кошек и собак

Многие хозяева не задумываются о регулярной стрижке своего любимца, но это может серьезно повлиять на его самочувствие. Вместе с экспертами из воронежской сети ветклиник "Здоровье животных" мы разберемся, как правильно подойти к этому процессу и почему он важен для кошек и собак.

Зачем вообще стричь питомца?

У многих пород шерсть густая и длинная, и без ухода она может доставить немало хлопот. Колтуны — это не только некрасиво, но и опасно: под ними кожа не дышит, накапливается влага, что приводит к опрелостям, бактериям и грибкам. В итоге — дерматологические проблемы, которые лучше предотвратить.

Для кошек есть еще одна угроза: если шерсть не вычесывать, животное проглатывает ее во время умывания. Волоски скапливаются в желудке, образуя ком (безоар), который может вызвать кишечную непроходимость. Симптомы? Рвота, запоры, а в тяжелых случаях — даже язвы и кровотечения. Не рискуйте!

Плюс, стрижка помогает держать дом чище — меньше шерсти повсюду — и делает питомца симпатичнее.

Как подготовить питомца к стрижке?

Чтобы все прошло гладко, следуйте этим простым правилам:

обработайте от блох: используйте капли, спрей или таблетки из ветаптеки, строго по инструкции, и искупайте животное.

накормите питомца за два часа до процедуры (собак еще и выгуляйте).

пасскажите мастеру о любых особенностях: бородавках, шрамах, болячках, прошлых операциях или колтунах. Это может повлиять на цену.

А вот что нельзя делать: не стригите, если питомец болен (рвота, понос, кашель, насморк), имеет свежие раны или находится в период течки. Лучше подождать, чтобы не навредить.

Какие стрижки бывают и какую выбрать?

Для кошек различают гигиенические и модельные варианты. Гигиеническая нужна при колтунах, в старости или когда кошка не может сама вылизаться — оставляют шерсть на голове, хвосте и лапах. Модельная — для красоты: десятки идей, от выбритых узоров до подчеркивания форм.

У собак выбор зависит от породы. Для декоративных, как йоркширские терьеры или ши-тцу, подойдут классика, азиатский стиль или каскад (для длинной шерсти). Гигиеническая стрижка тоже актуальна, как и для кошек.

Помните, стрижка — это часть заботы, как кормление или купание. С ней ваш питомец будет здоровее и счастливее.