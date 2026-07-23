Покупка средств от клещей на маркетплейсе превращается в лотерею: как снизить риск для питомца

Покупка антипаразитарных средств на маркетплейсах сопряжена с определенными рисками для владельцев животных. Главный врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев прокомментировал NewsInfo проблему контроля качества препаратов в онлайн-ритейле.

Ранее стало известно, что Россельхознадзор направил предложения в Минсельхоз по ужесточению контроля за продажей ветеринарных товаров в интернете. Инициатива стала ответом на обращения общественных организаций, зафиксировавших массовое распространение средств без документов о качестве и русифицированной маркировки.

При этом эксперты напоминают, как важно грамотно подбирать защиту от клещей для питомцев в сезон активности паразитов.

По словам эксперта, основная проблема заключается не столько в повсеместном обмане, сколько в невозможности маркетплейсов отследить каждого продавца. Дмитриев пояснил, что с точки зрения надзорных органов, любой препарат, не прошедший официальную регистрацию на территории России, автоматически попадает в категорию контрафакта, независимо от его реального состава.

"Любой препарат, который поступает на российский рынок, должен быть зарегистрирован в Россельхознадзоре. Россельхознадзор запрашивает досье производителя, откуда берет сырье, какими способами оно подвергается обработке, как контролируется качество, какие исследования проведены клинические", — отметил ветеринар.

Специалист подчеркнул, что государственная регистрация — это сложный и затратный процесс. На фоне санкционных ограничений, когда многие крупные зарубежные компании прекратили официальные поставки, на рынке образовался вакуум, который заполняется альтернативными источниками, включая импорт через третьи страны. Также владельцам стоит помнить, что даже при использовании проверенных средств важно учитывать общие рекомендации по здоровью — к примеру, своевременно проводить подготовку питомца к вакцинации.

"Были неврологические симптомы у собак при приеме препаратов противоклещевых. Изъяли эти препараты. Сейчас такого нет", — пояснил Дмитриев.

Сегодня владельцам животных приходится проявлять бдительность при выборе средств для обработки. Порой стремление сэкономить приводит к печальным результатам, поэтому ветеринары советуют быть крайне осторожными и с другими покупками для дома — например, учитывать, что не все антисептики из домашней аптечки безопасны для кошек.

Кроме того, серьезного подхода требует и назначение дорогостоящих пищевых добавок, которые не всегда приносят ожидаемую пользу. При покупке инсектицидов также нелишним будет оценить и другие риски, такие как серьезные последствия укусов насекомых, требующие специфической терапии.

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