Переноска, ремень и закон: три правила для поездки с животным в такси
Путешествие с домашним животным — не всегда простая задача, особенно если у вас нет своего автомобиля. Как вызвать такси, чтобы водитель не отказался от поездки из-за пушистого пассажира? Разберёмся в нюансах.
Выбирайте правильный тариф
Если просто заказать "Эконом" и не предупредить о питомце, водитель может отказаться везти вас. Причины разные: аллергия на шерсть, страх перед животными или риск испорченного салона.
Решение: ищите такси с опцией "Перевозка животных" или "Зоотакси". Контакты таких служб можно узнать в ветклиниках, зоомагазинах или у заводчиков.
Безопасность в дороге
Даже если машина рассчитана на перевозку питомцев, важно соблюдать правила:
- мелкие животные (кошки, небольшие собаки) должны быть в переноске с непромокаемым дном. Это защитит салон и самого питомца.
- грызуны и птицы также путешествуют только в специальных контейнерах.
- крупных собак перевозят в клетке в багажнике (если кузов позволяет). Захватите лежанку или плед — так питомцу будет спокойнее.
Где размещать переноску?
- Оптимально — на полу, закрепив её ремнём.
- Если животное нервничает, можно поставить контейнер на сиденье и пристегнуть.
Важно! Свободное перемещение питомца по салону опасно: он может отвлечь водителя или пострадать при резком торможении.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru