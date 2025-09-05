Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:21

Опасная пауза: почему задержка с переводом на новый корм угрожает катастрофой для вашего животного

Ветеринары рекомендуют менять корм для кошек и собак постепенно

Представьте: ваш любимый пушистик вдруг отказывается от привычной еды, и вам приходится искать выход. Это знакомо многим хозяевам, особенно сейчас, когда импортные корма стали редкостью. А иногда переход на новый корм нужен по медицинским причинам. Главное — сделать это плавно, чтобы избежать стресса и проблем со здоровьем.

Возможные сложности и как их обойти

Переход на новый корм — не всегда гладкий процесс. Вот что может пойти не так и как подготовиться:

  • отказ от еды: Если питомец упрямится, вводите новый корм еще медленнее — по несколько гранул за раз.
  • пробные покупки: Не берите сразу большую упаковку. Купите маленькие порции разных вариантов, чтобы проверить реакцию (рвота, понос или аллергия — сигналы, что нужно попробовать другой).
  • вкус и состав: Если раньше был корм с говядиной, переходите на похожий по вкусу, например, с курицей. Не меняйте резко!
  • консистенция: Если питомец привык к влажному корму, выбирайте аналогичный, но от другого бренда.

Шаги для плавного перехода

Чтобы всё прошло без лишних хлопот, добавляйте новый корм постепенно к старому. За неделю можно полностью заменить рацион:

  • первые 2 дня: 75% старого и 25% нового.
  • 3-4-й день: пополам (50/50).
  • 5-6-й день: 25% старого и 75% нового.
  • 7-й день: 100% новый корм.

Каждый питомец уникален, так что наблюдайте за ним. Если нужно, растяните процесс дольше.

Почему важно плавно менять питание

Резкий переход — это стресс для животного, который может привести к расстройствам пищеварения или полному отказу от еды. Плавная смена помогает сохранить здоровье и хорошее настроение вашего четвероногого друга.

