Кошка ест
Кошка ест
© freepik.com is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 15:16

Замаскированный обман в упаковках: как производители прячут правду о пище для животных

Ветеринарные специалисты рекомендуют проверять состав корма на этикетке для здоровья питомцев

Представьте: вы стоите в магазине, глядя на яркие упаковки кормов для вашего любимца. На них написано что-то вроде "Нежнейшее мясо ягнёнка с овощами". Но что на самом деле внутри? Давайте разберёмся, как не попасться на уловки производителей и выбрать действительно качественный продукт.

Почему производители играют на наших чувствах?

Производители кормов в первую очередь думают о прибыли — им нужно быстро распродать товар и минимизировать расходы. Но они не могут просто так обманывать: по закону состав должен соответствовать этикетке. Зато они мастерски манипулируют шрифтами и названиями, чтобы всё выглядело привлекательно.

Читайте этикетку внимательно: детали решают всё

При выборе корма возьмите упаковку в руки и внимательно изучите состав. Часто на лицевой стороне крупно написано о "мясе ягнёнка", а на обороте мелким шрифтом — о добавках вроде курицы, соевого белка, пшеницы или кукурузы. Эти ингредиенты могут вызвать аллергию у вашего питомца, хотя для кого-то они безвредны.

В хороших кормах премиум-класса указывают процентное соотношение ингредиентов. Так вы сразу поймёте, чего больше: баранины или, скажем, курицы. Вот простой совет:

  • возьмите очки, если нужно — мелкий шрифт не для слабовидящих глаз!
  • сравнивайте: лицевую сторону и оборот.

Некоторые бренды хвастаются, что их корм делают на заводах, где производят еду для людей. Звучит круто, но помните: мы, люди, любим солёное и острое, а питомцы-хищники чувствительны к добавкам и усилителям вкуса. Корм категории "холистик" — это полностью натуральный вариант без химии. А вот надпись "гипоаллергенный" часто встречается, но у некоторых пород всё равно может вызвать реакцию.

Свежесть и качество: мясо или субпродукты?

Основной ингредиент корма — мясо или рыба. Если оно свежее, на упаковке напишут "свежее мясо". Сушёное (дегидрированное) мясо тоже нормально, если заготовлено правильно — его легче хранить и транспортировать. Оба варианта подходят для качественного корма.

А вот фраза "белки животного происхождения" звучит загадочно. Это остатки от производства: кожа, хрящи, кости — не только от привычных животных, но и от тех, кого разводят на мех, вроде норки или нутрии.

Субпродукты в корме — это плюс! В природе хищники съедают всю добычу, включая внутренности. Чем подробнее состав описан, тем честнее производитель.

Как названия кормов влияют на наш выбор?

Вы бы скорее заказали в ресторане "Курицу" или "Нежнейшее филе цыплёнка, томлённое в сливочном соусе"? Производители кормов точно знают: аппетитное название создаёт иллюзию вкусного блюда и играет на наших эмоциях.

