Невидимая опасность: что скрывается за прилавком с кормом для питомцев

Каждый раз, заходя в зоомагазин, мы хотим выбрать для своего любимца всё самое лучшее. Но действительно ли корм, продающийся на развес, безопасен и полезен? Давайте разберёмся.

Что скрывается за привлекательной ценой?

Корм, который фасуют прямо в магазине, часто стоит дешевле, чем герметично упакованные аналоги. Однако экономия может обернуться серьёзными рисками для здоровья животного.

Сложно сказать, как долго корм хранился до того, как попал в открытый контейнер. Со временем даже качественный продукт теряет питательную ценность, а во вскрытой упаковке быстро развиваются бактерии и плесень.

Корм, который продают на развес, вполне вероятно, хранится в магазине уже давно.

Риск заражения

Даже если контейнер с кормом закрыт, полностью избежать контакта с воздухом невозможно. Вместе с пылью и микрочастицами грязи в продукт могут попасть опасные микробы, способные вызвать у питомца кишечные инфекции или аллергию.

Покупая корм на развес, вы лишаетесь важной информации: состава, срока годности, данных о производителе. Нередко продавцы путают марки или даже смешивают разные виды кормов. Это особенно опасно, если у животного есть пищевая аллергия или особые диетические потребности.

Если корм продаётся без упаковки, нет никакой гарантии оригинальности такого продукта.

Что же выбрать?

Специалисты единогласны: лучше отдавать предпочтение кормам в заводской герметичной упаковке. Она защищает продукт от влаги, воздуха и посторонних запахов, сохраняя его свежесть и питательные свойства. Обязательно проверяйте целостность упаковки перед покупкой!

Качественное питание — основа здоровья вашего питомца. Не рискуйте его благополучием ради сомнительной экономии.