Алина Семёнова Опубликована сегодня в 15:06

Как отмерять корм без весов: 3 способа, которые работают

Ошибки при кормлении домашних животных: что говорят ветеринары

Вы когда-нибудь задумывались, насколько важно точно отмерять корм для вашего любимца? Многие владельцы домашних животных полагаются на собственный глазомер, но это может привести к нежелательным последствиям. Переедание из-за неправильного расчета порции может вызвать лишний вес и проблемы со здоровьем, а недостаток корма приведет к нехватке необходимых питательных веществ. Давайте разберемся, как же правильно отмерять порцию корма.

Методы измерения порции корма

Кухонные весы. Использование электронных или механических весов — один из самых надежных способов. Эти устройства не слишком дорогие и пригодятся вам не раз. Просто поставьте миску на весы, сбросьте вес тары и отмерьте нужное количество корма.

Мерные стаканы. Если вы сменили корм, учтите, что мерный стакан от предыдущего продукта может не подойти. Гранулы могут различаться по размеру и плотности. Чтобы избежать ошибок, создайте собственный мерный стаканчик: взвесьте порцию на весах и отметьте нужный уровень.

В магазине. Если у вас нет весов, а их покупка не планируется, обратитесь в зоомагазин. Попросите консультанта отмерить суточную норму корма. Запомните, сколько корма помещается в ваш стаканчик с меткой, чтобы использовать его в будущем.

Метод деления. Этот способ не даст абсолютной точности, но его можно использовать для небольших упаковок корма. На упаковке указан общий вес, разделите его на равные порции и распределите по нескольким емкостям.

Эти простые советы помогут вам правильно отмерять корм для вашего питомца. Как вы измеряете порцию корма для своего домашнего животного.

