Собака отворачивается от миски с едой
Собака отворачивается от миски с едой
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:34

Хозяева в шоке: даже 10 граммов лишнего корма укорачивают жизнь питомца

Перекармливание сокращает жизнь домашних животных на 1,5–2 года

Многие владельцы собак и кошек кормят питомцев "на глаз" — с щепоткой интуиции и ложкой любви. Но когда дело касается здоровья животного, точность действительно имеет значение. Правильная порция — это не просто привычка, а основа долгой и активной жизни без лишнего веса и дефицита питательных веществ.

Почему важно соблюдать норму корма

Даже разница в 10-15 граммов ежедневно может со временем привести к ожирению или, наоборот, недостатку энергии. Сухие корма особенно концентрированные, и в небольшой миске может быть дневная норма калорий.

Кроме того, переедание вызывает проблемы с печенью, почками и кожей, а недостаток корма — ломкость шерсти и снижение иммунитета.

Теперь разберёмся, как правильно отмерить порцию.

1. Кухонные весы — точность до грамма

Самый надёжный и универсальный способ. Весы помогут строго придерживаться нормы, указанной на упаковке корма.

Как использовать:

  1. Установите миску на весы.

  2. Нажмите "обнулить", чтобы не учитывать вес тары.

  3. Насыпьте нужное количество корма по таблице на упаковке.

Совет: если кормить питомца дважды в день, делите суточную норму пополам.

2. Мерный стакан — удобно, но требует калибровки

Многие производители вкладывают мерные стаканчики, но важно помнить: разные корма имеют разную плотность и форму гранул. Один стакан может весить 80 г, другой — 120 г, хотя выглядят одинаково.

Как откалибровать свой стакан:

  1. Насыпьте корм в стакан до удобной отметки.

  2. Взвесьте на кухонных весах.

  3. Отметьте на стакане уровень, соответствующий точной порции.

Так вы сможете отмерять корм без весов, не теряя точности.

3. В зоомагазине — если весов дома нет

Во многих зоомагазинах можно воспользоваться контрольными весами. Попросите консультанта отмерить суточную норму и покажите, сколько это по объёму в вашей миске или стакане.

Этот способ пригодится, если вы не хотите покупать весы, но хотите знать точное количество.

Совет: попросите продавца отмерить корм прямо в вашу ёмкость — так вы получите свой "домашний стандарт".

4. Метод деления упаковки

Если других инструментов под рукой нет, используйте простую арифметику.

Допустим, в пакете 1 кг, а питомцу нужно 100 г в день — разделите корм на 10 одинаковых порций по контейнерам или пакетикам. Метод не идеален, но для короткого времени вполне подойдёт.

Однако помните: чем больше упаковка, тем сложнее делить на глаз.

Как определить суточную норму

Количество корма зависит от веса, возраста, активности и состояния здоровья животного. Обычно производитель указывает диапазон — например, "для кошки весом 4 кг — 55-70 г в день".

Если питомец:

  • малоподвижный - берите нижнюю границу,

  • очень активный - ближе к верхней.

Для щенков, беременных и пожилых животных нормы отличаются — ориентируйтесь на рекомендации ветеринара.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: "чуть-чуть сверху, чтобы не голодал".
    Последствие: постепенный набор веса и перегрузка суставов.
    Альтернатива: точное измерение порции.

  • Ошибка: использовать старый мерный стакан от другого корма.
    Последствие: перекорм или недокорм.
    Альтернатива: откалибровать по весам.

  • Ошибка: игнорировать лакомства.
    Последствие: лишние калории не учитываются.
    Альтернатива: сокращать порцию основного корма, если даёте угощения.

А что если питомец всё время просит добавку?

Часто животное не голодно, а просто просит внимания. Попробуйте:

  • дать немного воды — иногда жажду путают с голодом;

  • поиграть или погладить;

  • если проблема регулярная, подобрать корм с большим содержанием белка и клетчатки.

FAQ

Можно ли использовать ложку вместо стакана?
Нет. Размер ложек у всех разный, поэтому точности не будет.

Стоит ли менять норму летом и зимой?
Да. Летом животные менее активны — порцию можно немного уменьшить.

Как понять, что корм подходит?
Здоровая шерсть, активность и нормальный стул — признаки, что корм подобран правильно.

Мифы и правда

Миф: питомец сам знает, сколько ему нужно.
Правда: большинство животных переедает, если не ограничивать порцию.

Миф: сухой корм не нужно дозировать.
Правда: он более концентрированный, чем натуральная пища, и требует точных расчётов.

Миф: чуть больше еды — проявление любви.
Правда: избыточное питание вредит здоровью сильнее, чем кратковременный голод.

3 интересных факта

  1. Современные электронные весы способны автоматически учитывать калорийность корма.

  2. Производители кормов тестируют гранулы так, чтобы в одной порции помещалось одинаковое количество калорий.

  3. Переедание сокращает жизнь собак и кошек в среднем на 1,5-2 года.

Исторический контекст

Первые промышленные корма появились в XIX веке, и тогда владельцы животных впервые столкнулись с вопросом дозировки. Со временем нормы питания стали частью ветеринарной науки. Сегодня точное измерение порций — стандарт грамотного ухода за питомцами и важная составляющая их долголетия.

